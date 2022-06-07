Ліга чемпіонів: хто і коли зіграє у перших матчах нового сезону

Представники Естонії, Ісландії, Сан-Марино та Андорри розіграють путівку до першого кваліфікаційного раунду турніру

Фінал ЛЧ-2023 пройде у Стамбулі / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні дано старт новому сезону в Лізі чемпіонів. В УЄФА пройшло жеребкування попереднього раунду. Він є міні-турніром, який пройде в Ісландії. Будуть зіграні два півфінали та фінал.

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21 червня у півфіналах зустрінуться: Левадія (Естонія) – Вікінгур (Ісландія), Ла Фіоріта (Сан-Марино) – Інтер Ескальдес (Андорра). Фінал – 24 червня.

Переможець зіграє у першому відбірковому раунді Ліги чемпіонів, який відбудеться 5/6 та 12/13 липня.

З другого кваліфікаційного раунду стартує київське Динамо. А донецький Шахтар потрапив одразу до групового турніру.

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Фінал Ліги чемпіонів пройде 10 червня 2023 року у Стамбулі на "Олімпійському стадіоні Ататюрка". Стамбул мав стати господарем фінальної зустрічі ЛЧ-2020, проте матч було перенесено через пандемію коронавірусу.