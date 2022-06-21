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И как с ними играть? Соперник Динамо хочет подписать игрока сборной России

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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21 июня, 22:52
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Фенербахче намерен усилить состав российским форвардом Артемом Дзюбой. Турки сразятся с Динамо в квалификации Лиги чемпионов
Артем Дзюба
Артем Дзюба / Фото: Sportbox

Через месяц Динамо стартует в Лиге чемпионов. Команда Мирчи Луческу начнет свой путь со второго квалификационного раунда, где ее соперником станет Фенербахче. Матчи состоятся 19-20 и 26-27 июля.

Турецкая команда видится фаворитом дуэли, ведь летом намерена усилиться. Недавно "канареек" возглавил именитый коуч Жорже Жезуш. Теперь же стало известно, что турки хотят подписать форварда сборной России Артема Дзюбу.

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По информации росСМИ, игрок Зенита уже обсуждает личный контракт с Фенербахче. Нападающему предлагают контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год и солидными бонусами за успехи.

Уже в конце июня Дзюба станет свободным агентом, ведь его контракт с Зенитом завершится. Ранее Артем отказался играть за сборную России из-за войны в Украине. Правда, открыто поддержать нашу страну форвард не захотел.

Ранее Дзюба выступал лишь в своей стране, представляя Спартак, Томь, Ростов, тульский Арсенал и Зенит. Также за сборную России Артем провел 55 матчей, забив 30 голов. Это позволяет ему возглавлять список лучших бомбардиров команды.

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