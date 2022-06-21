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І як з ними грати? Суперник Динамо хоче підписати гравця збірної Росії

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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21 червня, 22:52
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Фенербахче має намір посилити склад російським форвардом Артемом Дзюбою. Турки боротимуться з Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів
Артем Дзюба
Артем Дзюба / Фото: Sportbox

Через місяць Динамо стартує у Лізі чемпіонів. Команда Мірчі Луческу розпочне свій шлях із другого кваліфікаційного раунду, де її суперником стане Фенербахче. Матчі відбудуться 19-20 та 26-27 липня.

Турецька команда бачиться фаворитом дуелі, адже влітку має намір підсилитись. Нещодавно "канарок" очолив іменитий коуч Жорже Жезуш. Тепер стало відомо, що турки хочуть підписати форварда збірної Росії Артема Дзюбу.

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За інформацією росЗМІ, гравець Зеніта вже обговорює особистий контракт із Фенербахче Нападнику пропонують контракт із зарплатою 2,5 мільйона євро на рік та солідними бонусами за успіхи.

Вже наприкінці червня Дзюба стане вільним агентом, адже його контракт із Зенітом завершиться. Раніше Артем відмовився грати за збірну Росії через війну в Україні. Щоправда, відверто підтримати нашу країну форвард не захотів.

Раніше Дзюба виступав лише у своїй країні, представляючи Спартак, Томь, Ростов, тульський Арсенал та Зеніт. Також за збірну Росії Артем провів 55 матчів, забивши 30 голів. Це дозволяє йому очолювати список найкращих бомбардирів команди.

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