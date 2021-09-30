1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
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Заря против Моуринью и другие: расписание матчей четверга в Лиге конференций

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
30 сентября, 13:52
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В четверг, 30 сентября, проходит 16 матчей третьего по значимости еврокубкового турнира, в котором Украину представляет луганская Заря
Трофей Лиги конференций состоит из 32 изгибающихся граней
Трофей Лиги конференций состоит из 32 изгибающихся граней / Фото: UEFA.com

Вашему вниманию – расписание и обновляемые результаты матчей второго тура Лиги конференций, в котором центральный для Украины поединок проходит в Запорожье. Онлайн Заря Рома доступен на нашем сайте.

Лига конференций, 2 тур
Четверг, 30 сентября

Группа C

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19:45 Заря (Украина) – Рома (Италия)

19:45 ЦСКА (С, Болгария) – Буде-Глимт (Норвегия)

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Группа A

19:45 ЛАСК (Австрия) – Маккаби (Т-А, Израиль)

19:45 Алашкерт (Армения) – ХИК (Финляндия)

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Группа B

19:45 Партизан (Сербия) – Флора (Эстония)

19:45 Гент (Бельгия) – Анортосис (Кипр)

Группа D

19:45 АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Яблонец (Чехия)

19:45 ЧФР (Румыния) – Раннерс (Дания)

Группа E

22:00 Унион Берлин (Германия) – Маккаби (Х, Израиль)

22:00 Фейеноорд (Нидерланды) – Славия (Чехия)

Группа F

22:00 Копенгаген (Дания) – Линкольн (Гибралтар)

22:00 ПАОК (Греция) – Слован (Словакия)

Группа G

22:00 Витесс (Нидерланды) – Ренн (Франция)

22:00 Тоттенхэм (Англия) – Мура (Словения)

Группа H

22:00 Базель (Швейцария) – Кайрат (Казахстан)

22:00 Омония (Кипр) – Карабах (Азербайджан)

Трансляции матчей Лиги конференций – на Megogo.

Заря и трофей Лиги конференций
Заря и трофей Лиги конференций / Фото: Getty Images

Напомним, ранее на этой неделе в Лиге чемпионов свои матчи провели Шахтер и Динамо.

"Горняки" в Киеве сыграли 0:0 с Интером.

Динамо проиграло в Мюнхене Баварии 0:5.

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Ворскла
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4
Александрия
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17
5
Заря
9
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17
6
Десна
9
13:14
16
7
Днепр-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
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9
Металлист 1925
9
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10
10
Колос
8
5:13
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11
Ингулец
9
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8
12
Рух
9
6:12
8
13
Львов
9
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6
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Минай
8
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6
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Черноморец
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6
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Мариуполь
9
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