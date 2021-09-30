Заря против Моуринью и другие: расписание матчей четверга в Лиге конференций

Вашему вниманию – расписание и обновляемые результаты матчей второго тура Лиги конференций, в котором центральный для Украины поединок проходит в Запорожье. Онлайн Заря Рома доступен на нашем сайте.
Лига конференций, 2 тур
Четверг, 30 сентября
Группа C
19:45 Заря (Украина) – Рома (Италия)
19:45 ЦСКА (С, Болгария) – Буде-Глимт (Норвегия)
Группа A
19:45 ЛАСК (Австрия) – Маккаби (Т-А, Израиль)
19:45 Алашкерт (Армения) – ХИК (Финляндия)
Группа B
19:45 Партизан (Сербия) – Флора (Эстония)
19:45 Гент (Бельгия) – Анортосис (Кипр)
Группа D
19:45 АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Яблонец (Чехия)
19:45 ЧФР (Румыния) – Раннерс (Дания)
Группа E
22:00 Унион Берлин (Германия) – Маккаби (Х, Израиль)
22:00 Фейеноорд (Нидерланды) – Славия (Чехия)
Группа F
22:00 Копенгаген (Дания) – Линкольн (Гибралтар)
22:00 ПАОК (Греция) – Слован (Словакия)
Группа G
22:00 Витесс (Нидерланды) – Ренн (Франция)
22:00 Тоттенхэм (Англия) – Мура (Словения)
Группа H
22:00 Базель (Швейцария) – Кайрат (Казахстан)
22:00 Омония (Кипр) – Карабах (Азербайджан)
Трансляции матчей Лиги конференций – на Megogo.
Напомним, ранее на этой неделе в Лиге чемпионов свои матчи провели Шахтер и Динамо.
"Горняки" в Киеве сыграли 0:0 с Интером.