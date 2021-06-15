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Ярмоленко впервые рассказал, как его выкинули из Боруссии: Меня даже никто не спрашивал

Александр Трикиша Александр Трикиша
15 июня, 09:35
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Андрей Ярмоленко вспомнил о своем переходе из Боруссии в Вест Хэм. Украинец признался, что готов был бороться за место в немецком клубе, а его продали без его ведома
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко / Фото: официальный сайт "Вест Хэм"

Игрок Вест Хэма Андрея Ярмоленко рассказал о своем переходе в лондонский клуб из Боруссии и о том, что его больше всего разозлило в этой истории. Оказывается, украинца даже никто не предупредил, что его уже продали.

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"Я не жалею о переходе в Вест Хэм, но вся история, которая предшествовала этому трансферу – удар по самолюбию", – вспоминал Ярмоленко.

Футболист рассказал, что летом 2018-го в Боруссию пришел новый тренер и украинец намеревался доказать ему, что готов играть в старте. Он специально приехал раньше начала сборов, но тут ему позвонил агент.

"Звонит мне мой агент и говорит: "В Дортмунде сейчас сын президента Вест Хэма, он хочет с тобой встретиться". Отказывать – некрасиво. Я приехал и объяснил, что сейчас в Боруссию пришел новый тренер, а я хочу доказать ему свою состоятельность. Но, если главный тренер Боруссии скажет, что я ему не нужен – готов перейти в Вест Хэм", – продолжил Ярмоленко.

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Но в этот момент представитель лондонцев сообщил, что уже разговаривал с президентом Боруссии и тот поставил подпись. Осталось договориться только с самим футболистом.

"Это все за день до начала сбора. Мне абсолютно никто в Дортмунде не говорит, что ты уходишь. Я сказал: "Все. Не хочу тут больше находиться". Меня даже никто не спросил – хочу ли я. Меня это разозлило.

Клубный доктор первым мне написал, что завтра на тренировку приезжать не нужно. Я ведь никогда не видел президента Вест Хэма, его сына. Не знал, как они выглядят. Думал, что может это какой-то развод.

Сказал, что пусть хотя бы из Боруссии мне кто-то сообщит. И тут через пять минут пишет доктор. Потом набрал Ватцке", – подытожил свой рассказ футболист в программе Вацко Live.

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#
Команда
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О
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1
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3
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1
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0
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И
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0
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#
Команда
И
Г
О
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2
Испания
1
0:0
1
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Швеция
1
0:0
1
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1
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0
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Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
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0
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0
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