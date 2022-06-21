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Вокруг Москвы одни бомжи. Футболист из России объяснил, кто напал на Украину

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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21 июня, 14:42
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Александр Алиев родился в России, но считает себя украинцем. Он уверен, что в РФ нормально живут лишь пару городов – а дальше тотальная нищета
Алиев прав - российские бомжи танками вывозят из Украины награбленное
Алиев прав - российские бомжи танками вывозят из Украины награбленное / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Знаменитый полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев готов лично убить Путина. Бывший футболист сейчас служит в ВСУ и рассказал, кто воюет против Украины.

"Я играл в России и прекрасно знаю в каких городах там хорошо живут. Это Москва, Питер и Краснодар. Отъедь от Москвы на 30 километров – там бомжи, настоящие бомжи.

Оккупанты продолжают обворовывать украинцев – метут все подряд. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты продолжают обворовывать украинцев – метут все подряд. Фото: коллаж "Сегодня"

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Я родился и жил в России, но в Украине я живу 23 года. Я считаю себя украинцем, я – настоящий украинец. Я стал тем, кем я есть, благодаря этой стране.

А в России – нищие люди. Там только воруют, воруют и воруют. Вот эти дикари, отморозки сюда и приехали, увидели цивилизацию", – сказал Алиев в интервью Профутбол Digital.

Александр Алиев готов к встрече с оккупантом
Александр Алиев готов к встрече с оккупантом / Фото: Getty Images, Instagram, Коллаж: Сегодня

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Александр Алиев родился в Хабаровске, где и начинал заниматься футболом. Выступал за молодежную команду московского Спартака.

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Но потом переехал в Украину, принял наше гражданство. За сборную Украины сыграл 28 матчей и забил 6 голов.

Александр Алиев
Александр Алиев / Фото: Юрий Кузнецов

Ранее Алиев признался, что больше не разговаривает с родителями, которые живут в России. Они не верят своему сыну, а верят только телевизору.

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