В Украине гибнут невинные люди! Левандовски напомнил миру о страшной трагедии

Игрок Баварии стал победителем спортивного Оскара и посвятил новый успех миру в Украине

Левандовски напомнил миру о войне в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram Роберта Левандовски

Роберт Левандовски завоевал очередную личную награду. Он стал победителем престижной премии Laureus World Sports Awards. Так называемый спортивный Оскар форвард мюнхенской Баварии получил в номинации от Laureus Aсademy за исключительные достижения в спорте.

Левандовски – лауреат премии Laureus

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Свой новый успех Роберт Левандовский прокомментировал на своей странице в Instagram, где в очередной раз напомнил о войне в Украине.

"В профессиональном спорте нет коротких путей к успеху. Если ты хочешь быть лучшим, то должен выложиться ради этого полностью. Однако я также верю, что ни один атлет не может добиться успеха сам. Поэтому я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживает. Нельсон Мандела сказал: "Спорт имеет силу изменить мир". Давайте помнить и очень громко повторять этот меседж, особенно сейчас, когда в Украине гибнут невинные люди. Без мира нет спорта"

Бавария – чемпион Германии! / Фото: Официальный сайт ФК "Бавария"

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Роберт Левандовски с первых дней войны осудил действия России, и помогает украинскому народу.