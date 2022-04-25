В Україні гинуть безневинні люди! Левандовський нагадав світові про страшну трагедію

Роберт Левандовськи завоював чергову особисту нагороду. Він став переможцем престижної премії Laureus World Sports Awards. Так званий спортивний Оскар форвард мюнхенської Баварії отримав у номінації від Laureus Aсademy за виняткові здобутки у спорті.
Свій новий успіх Роберт Левандовський прокоментував на своїй сторінці Instagram , де вкотре нагадав про війну в Україні
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"У професійному спорті немає коротких шляхів успіху. Якщо ти хочеш бути найкращим, то маєш викластися задля цього повністю. Однак я також вірю, що жоден атлет не може досягти успіху сам. Тому я хочу подякувати всім, хто мене підтримує.
Нельсон Мандела сказав: "Спорт має силу змінити світ". Давайте пам'ятати і голосно повторювати цей меседж, особливо зараз, коли в Україні гинуть безневинні люди. Без миру немає спорту"
Роберт Левандовський з перших днів війни засудив дії Росії , та допомагає українському народу.