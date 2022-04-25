Спортивный Оскар нашел своих героев. Пилот Ф-1 лучше футбольного бомбардира

Ферстаппен, Левандовски, Радукану , сборная Италии во футболу – лауреаты престижной спортивной награды

Ферстаппен стал победителем спортивного "Оскара" / Фото: Коллаж: Сегодня

Победа на гран-при Эмилии-Романии не самый главный успех уик-энда для действующего чемпиона Формулы-1.

Реклама

Макс Ферстаппен – лучший спортсмен года по версии Laureus World Sports Awards. Премия, которую сравнивают с кинематографическим Оскаром. Приз от Laureus вручается ежегодно с 1999 года, за выдающиеся достижения спортсменов в прошедшем году.

Среди мужчин лучшим признан Макс Ферстаппен, который опередил таких конкурентов, как Роберт Левандовски (футбол), Новак Джокович (теннис), Том Брэди (американский футбол), Элиуд Кипчоге (легкая атлетика), Калеб Дрессел (плавание). Именно драматическая победа на последнем круге заключительного этапа чемпионата Формулы-1 позволила праздновать успех нидерландскому гонщику:

Реклама

Я очень рад, ведь этому признанию предшествовали годы напряжённой работы и подготовки. Я невероятно горд. С детства я мечтал добиться успеха и стать чемпионом мира. Я первый гонщик из Нидерландов, выигравший титул в Формуле 1, и я никогда не забуду реакцию голландской прессы и болельщиков. Для меня многое значит присуждение такой престижной награды, и я очень рад.

За наградой Роберт пришел с женой

Без своей заслуженной награды не остался Роберт Левандовски, который стал лучшим бомбардиром в Европе. Форвард Баварии и сборной Польши стал лауреатом премии Laureus Aсademy за исключительные достижения в спорте.

Реклама

Лучшей спортсменкой года признано ямайскую легкоатлетку Элейн Томпсон. Она в 2021 году покорила олимпиаду в Токио, где завоевала 3 золотые медали.

Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини с трофеем Евро-2020 / Фото: Reuters

Командой года признано сборную Италии по футболу. Победа на Евро-2020 стала ключевым фактором в выборе лауреата в этой номинации.

Валентино Росси / Фото: Reuters

Еще один приз от Laureus отправляется на Апеннины. В номинации "спортивная икона" победу праздновал мотогонщик Валентино Росси, который в прошлом году завершил свои выступления в MotoGP.

Британка Эмма Радукану выиграла US Open-2021 / Фото: Reuters

Наибольший прогресс в прошлом сезоне по версии Laureus продемонстрировала Эмма Радукану, завбрал награду за прорыв года.