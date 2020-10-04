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Сборная Украины потеряла еще одну звезду на матчи октября

4 октября, 18:04

Олег Люлька Олег Люлька

Вслед за Александром Зинченко в лазарет угодил еще один полузащитник "сине-желтых" Евгений Коноплянка

У сборной Украины – еще одна кадровая потеря перед серией октябрьских матчей. Андрей Шевченко не сможет рассчитывать на вингера "Шахтера" Евгения Коноплянку, который получил разрыв передней мышцы бедра и пропустит около двух месяцев. Травма полузащитника случилась в перенесенном для "горняков" матче второго тура УПЛ против "Руха".

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О повреждении Коноплянки сообщают каналы "Футбол 1/2/3"

Евгений Коноплянка

Евгений Коноплянка / Фото: Facebook

Ранее сборная Украины потеряла Александра Зинченко. Он повредил приводящую мышцу и выбыл как минимум на три недели. Вместо игрока "Манчестер Сити" Шевченко вызвал полузащитника венгерского "Ференцвароша" Александра Зубкова.

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Напомним, 7 октября в пригороде Парижа Сен-Дени сборная Украины проведет товарищеский матч против команды Франции. 10-го числа наша команда в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций на "Олимпийском" в Киеве примет Германию, а 13-го в четвертом туре там же сыграет с Испанией.

Добавим, болельщиков пустят на матчи сборной Украины против Германии и Испании. В Киеве разрешили частичный допуск зрителей при условии соблюдения правила "не более 30% от заполняемости арен". Значит, на матчах может быть до 21 тысячи человек.

Смотрите, как Украине играла с Испанией в Мадриде

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травма Сборная Украины Шахтер Донецк Евгений Коноплянка
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