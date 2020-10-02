Коронавирус и травмы вынудили главного тренера Испании идти на эксперименты в матче с Украиной

В ближайших матчах сборной Испании Луис Энрике проверит в деле молодежь

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике опубликовал заявку команды на октябрьские матчи Лиги наций против Швейцарии и Украины, а также товарищеский поединок с Португалией. В состав команды не был включен звездный новичок "Ливерпуля" Тяго Алькантара, у него обнаружили коронавирус. Также вне заявки оказался травмированный Дани Карвахаль.

Реклама

Читайте также: Андрей Шевченко объявил состав с новичком на октябрьские матчи сборной Украины в Лиге наций

В целом, заявка сборной Испании на октябрьские матчи довольно экспериментальная. Луис Энрике решил не вызывать в команду проверенных бойцов Жорди Альбу, Иньиго Мартинеса, Иско, Сауля, Коке, Альваро Морату и Яго Аспаса.

Полностью состав сборной Испании выглядит следующим образом:

Вратари: Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Аррисабалага ("Челси"), Симон ("Атлетик").

Реклама

Защитники: Навас ("Севилья"), Карвахаль, Рамос (оба – "Реал"), Пау Торрес ("Вильярреал"), Гарсия ("Манчестер Сити"), Диего Льоренте ("Лидс"), Гайя ("Валенсия"), Регилон ("Тоттенхэм").

Полузащитники: Бускетс ("Барселона"), Родри ("Манчестер Сити"), Мерино ("Реал Сосьедад"), Руис ("Наполи"), Себальос ("Арсенал"), Каналес ("Бетис"), Кампанья ("Леванте").

Нападающие: Родриго Морено ("Лидс"), Фати ("Барселона"), Ферран Торрес ("Манчестер Сити"), Ольмо ("Лейпциг"), Траоре ("Вулверхэмптон"), Оярсабаль ("Сосьедад"), Жерар Морено ("Вильярреал").

Кстати, накануне мы писали, что Шевченко вызвал в сборную Украины вундеркинда из "Динамо". Защитник столичного клуба получил дебютный вызов в национальную команду.

Смотрите, как Испания разгромила Украину:

Реклама

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама