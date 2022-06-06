Ремейк финала ЧМ-2018: когда и где смотреть матч Хорватия – Франция

Действующие чемпион и вице-чемпион мира встретятся в Лиге наций после провала в стартовом туре

Лука Модрич и Килиан Мбаппе / Фото: Getty Images

В Европе продолжается сезон Лиги наций УЕФА. Команды в четырех дивизионах соревнуются за титул, а также повышение или сохранение прописки.

Сегодня в лиге А состоятся два поединка группы 1. Особое внимание будет приковано к игре в Сплите, где Хорватия примет Францию. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

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Где смотреть матч Хорватия – Франция? В прямом эфире игра будет показана на телеканале Футбол 2, а также на сервисе OLL.TV.

Напомним, что эти же команды бились в последнем на данный момент финале чемпионата мира. В 2018 году подопечные Дешама в феерической игре взяли Кубок мира, одолев соперника со счетом 4:2.

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Тем временем, букмекеры определились с фаворитом дуэли. Им является сборная Франции, коэффициент на ее победу составляет 2.12. В то же время на ничью или же победу хорватов можно поставить за 3.55.

В параллельном матче сразятся Австрия и Дания. Их матч в прямой трансляции можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1 или же OLL.TV.

Напомним, что в первом туре сенсационные победы добыли австрийцы и датчане. Команда Ральфа Рангника разгромила на выезде хорватов (3:0), а скандинавы удивили Францию на ее поле (2:1).