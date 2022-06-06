Ремейк фіналу ЧС-2018: коли і де дивитись матч Хорватія – Франція

Чинні чемпіон та віце-чемпіон світу зустрінуться у Лізі націй після провалу у стартовому турі

Лука Модрич та Кіліан Мбаппе / Фото: Getty Images

У Європі продовжується сезон Ліги націй УЄФА. Команди у чотирьох дивізіонах змагаються за титул, а також підвищення чи збереження прописки.

Сьогодні у лізі А відбудуться два поєдинки групи 1. Особлива увага буде прикута до гри у Спліті, де Хорватія прийме Францію. Початок – о 21:45 за київським часом.

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Де дивитись матч Хорватія – Франція? У прямому ефірі гра буде показана на телеканалі Футбол 2, а також на сервісі OLL.TV.

Нагадаємо, що ці ж команди билися в останньому фіналі чемпіонату світу. У 2018 році підопічні Дешама у феєричній грі взяли Кубок світу, здолавши суперника з рахунком 4:2.

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Тим часом букмекери визначилися з фаворитом дуелі. Ним є збірна Франції, коефіцієнт на її перемогу складає 2.12. Водночас на нічию або перемогу хорватів можна поставити за 3.55.

У паралельному матчі поборяться Австрія та Данія. Їхній матч у прямій трансляції можна буде подивитися на телеканалі Футбол 1 або ж OLL.TV.

Нагадаємо, що в першому турі сенсаційні перемоги здобули австрійці та данці. Команда Ральфа Рангніка розгромила на виїзді хорватів (3:0), а скандинави здивували Францію на її полі (2:1).