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Поддерживал Лукашенко: президента федерации футбола Беларуси арестовали в Чехии

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
30 ноября, 20:04
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Главу федерации футбола Беларуси Владимира Базанова задержали в Чехии за незаконное пересечение границы. Чиновник вместе с женой приехал на футбольный матч женской сборной Беларуси
Владимир Базанов арестован в Чехии. Фото: АБФФ
Владимир Базанов арестован в Чехии. Фото: АБФФ

Полиция Чехии подозревает, что Базанов прибыли в страну, не имея разрешения на въезд. Он должен быть депортирован, сообщает Denik N.

Читайте также: Лучшая спортсменка Беларуси пропала. Она выступала против режима Лукашенко

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Отмечается, что сам поединок отборочного турнира на ЧМ-2023 был отменен.

Также сообщается, что УЕФА и белорусская федерация обратились за помощью к Чешской футбольной ассоциации, чтобы они помогли разобраться в ситуации.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко

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Базанов был включен в санкционный список стран Балтии в ноябре прошлого года. Его, а также других попавших в список, считают ответственными за фальсификацию выборов и последующее подавление протестов в Беларуси, сообщает reform.by.

Интересно, что Базанов является бывшим военным, федерацией футбола руководит с 2019 года.

Ранее мы писали. что команду Лукашенко не пустили на соревнования. Гонщики белорусской команды МАЗ-СПОРТавто собирались принять участие в ралли-рейде "Дакар".

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