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Команду Лукашенко не пустили на соревнования. Санкции в действии

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
28 ноября, 23:55
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Гонщики белорусской команды МАЗ-СПОРТавто собирались принять участие в самой престижной раллийной гонке
Белорусские машины должны были на пароме переправить в Саудовскую Аравию
Белорусские машины должны были на пароме переправить в Саудовскую Аравию

Белорусская команда МАЗ-СПОРТавто получила запрет на участие в ралли-марафоне "Дакар" от организаторов гонки.

Как пишет "Матч ТВ", грузовики направлялись в Марсель на погрузку на паром, который с гоночной техникой через несколько дней возьмет курс на Саудовскую Аравию. Но команду не пустили.

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Такое решение может быть связано с санкциями в отношении завода. Летом Евросоюз ввел санкции в отношении ряда физический и юридических лиц Беларуси. В частности, запретительные меры коснулись Минского автомобильного завода (МАЗ). МАЗ-СПОРТавто является заводской командой.

"Дакар" пройдет в Саудовской Аравии. Экстремальное ралли стартует 2 января и продлится до 14 января. Как и в прошлом году, финиш многодневки состоится в Джедде, а вот старт гонщики возьмут в Хаиле. Во время многодневки участникам предстоит преодолеть одну из самых крупных и жарких пустынь мира – Руб-эль-Хали или, как ее еще называют, "пустая четверть".

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