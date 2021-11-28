Команду Лукашенка не пустили на змагання. Санкції у дії

Білоруська команда МАЗ-СПОРТавто отримала заборону на участь у ралі-марафоні "Дакар" від організаторів перегонів.
Як пише "Матч ТБ", вантажівки прямували до Марселя для завантаження на пором, який із гоночною технікою за кілька днів візьме курс на Саудівську Аравію. Але ж команду не пустили.
Читайте також: Пішов по допомогу у 50-градусну спеку і помер від спраги: українська надія "Дакара" загинула у пустелі ОАЕ
Далі по темі
Таке рішення може бути пов'язане із санкціями стосовно заводу. Влітку Євросоюз запровадив санкції стосовно низки фізичних та юридичних осіб Білорусі. Зокрема, заборонні заходи зачепили Мінський автомобільний завод (МАЗ). МАЗ-СПОРТавто є заводською командою.
"Дакар" пройде у Саудівській Аравії. Екстремальне ралі стартує 2 січня та триватиме до 14 січня. Як і минулого року, фініш багатоденки відбудеться у Джедді, а ось старт гонщики візьмуть у Хаїлі. Під час багатоденки учасники мають подолати одну з найбільших і найспекотніших пустель світу – Руб-ель-Халі або, як її ще називають, "порожня чверть".
Читайте також:
- Петерансель оновив рекорд із перемог на "Дакарі", український штурман став шостим
- Ще один учасник "Дакара" в комі: злетів із мотоцикла на швидкості 178 км/год
- Мотогонщик своїми руками латав в пустелі пробите колесо і "докульгав" другим
- Полетів із дороги на швидкості 120 км/год: російський гонщик дивом не перекинувся
- Ще одна жертва "Дакара": від травм помер французький гонщик