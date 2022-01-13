Ла Лига исправила свою ошибку: Крым – это Украина

Теперь на официальном сайте футбольной лиги Испании Крым обозначен как территория Украины. К руководителю Ла Лиги Хавьеру Тебасу с просьбой исправить ошибку обратилось посольство Украины в Испании.
"В связи с информацией, ставшей известной Посольству Украины в Испании, Посол Сергей Погорельцев немедленно обратился к Президенту Профессиональной футбольной лиги Испании Ла Лиги Хавьеру Тебасу Медрано по поводу грубой ошибки, допущенной на сайте Ла-Лиги в разделе официальных трансляторов чемпионата. учитывая отсутствие отражения Крымского полуострова на карте Украины.
Посол Украины поднял вопрос о немедленном внесении корректив в соответствующую карту, а также отметил необходимость соблюдения Ассоциацией Ла-Лига политики непризнания изменения статуса Автономной Республики Крым и г.Севастополь, а также санкционных ограничений в РФ", – говорится в заявлении посольства.
Вот так теперь выглядит карта Украины на сайте Ла Лиги
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Какие еще были инциденты с Крымом в спорте
- Во время Олимпиады-2020 оргкомитете Игр разместил на официальном сайте карту с границей между материковой частью Украины и Крымом.
- После скандала МОК назвал карту с российским Крымом досадной ошибкой и быстро исправил это. Россия выступила с протестом, но нарвалась на насмешки.
- А затем уже УЕФА разозлил Россию, разместив на эмблеме Евро-2024 карту Европы, где Крым показан украинской территорией.
- В УЕФА ответили, что действовали согласно резолюции Генассамблеи ООН, поэтому не намерены идти на поводу у агрессора.