"Брага" – "Заря": где смотреть последний матч луганчан в Лиге Европы

Поединок в Португалии начнется в 22:00 по киевскому времени и будет показан на ТВ и в интернете

В четверг, 10 декабря, луганская "Заря" сыграет последний матч нынешнего евросезона. В заключительном туре группового раунда Лиги Европы подопечные Виктора Скрипника встретятся на выезде с португальской "Брагой". Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Онлайн "Брага" – "Заря" с видео голов доступен на нашем сайте.

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ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ "БРАГА" – "ЗАРЯ"

На украинском телевидении матч "Брага" – "Заря" в четверг, 10 декабря, покажет канал "Футбол 2". Прямая трансляция начнется в 21:50. В повторе его можно посмотреть в пятницу в 11:20 на "Футбол 2" и в 16:00 на "Футбол 1". В прямом эфире игра Лиги Европы доступна к просмотру также на интернет-сервисе OLL.TV.

Реклама "Заря" vs "Брага" / Фото: Reuters

Напомним, "Заря" досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, тогда как "Брага" загодя забронировала себе путевку в 1/16 Лиги Европы. Тем не менее командам есть за что играть – очки в таблицу коэффициентов и призовые от УЕФА: 570 тысяч евро – за победу, 190 тысяч – за ничью. Согласитесь, приличный, особенно учитывая финансовые проблемы "Зари", стимул.

"Мы хотим реабилитироваться за первую игру с этим соперником, когда уступили в Запорожье 1:2. Хотелось бы на хорошей ноте закончить турнир. Здесь мы уже играли два года назад, и тогда уезжали с положительными эмоциями и результатом. Мы хотим снова выиграть и доказать, что мы это можем, а первая игра была всего лишь ошибкой", – говорит нападающий "Зари" Владислав Кабаев

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Отметим, что "Заря" выиграла четыре последних матча с общей разницей мячей 10:1. Смотрите, как в предыдущем туре Лиги Европы луганчане одолели дома "Лестер":

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Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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