"Брага" – "Заря": онлайн последней гастроли "мужиков" в Лиге Европы

Сегодня завершается групповой этап и во втором еврокубке. Узнавайте расписание и результаты четверга в Лиге Европы. Единственный представитель Украины в турнире, луганская "Заря", последний матч играет в Португалии против "Браги". Начало – в 22:00. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию с оперативными комментариями, интересными фото и видео моментов игры.

"Брага" – "Заря"

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Турнирное положение. Португальская команда уже обеспечила себе выход в плей-офф, но ведет заочную борьбу с "Лестером" за первое место в группе G. Это позволит попасть в число сеяных в 1/16 финала. "Заря" после трех поражений на старте потеряла шансы на выход из группы, но постарается финишировать не на последнем месте. Нужно же показать свой характер, как это было в победной игре с "Лестером", да и добавить очки как в клубный, так и в национальный рейтинг.

В конце октября подопечные Виктора Скрипника пропустили от "Браги" два гола за 11 минут, после чего отыграли один лишь в добавленное время. Во втором круге украинский коллектив начал брать реванши за поражения на старте. Почему бы не продолжить традицию и на крайнем западе Европы?

Прогнозы. Букмекерские конторы довольно явное преимущество отдают хозяевам (коэф. – 1.45). В успех "Зари" (7.00), как и в ничью (5.00), мало кто верит. В матче забьют, скорее всего, три мяча, а самые вероятные счета – 2:1 (коэф. – 8.40) и 2:0 (8.00). На победу "Зари" 2:1 или 1:0 можно поставить с коэффициентом около 20!

Где смотреть. На украинском телевидении матч покажет канал "Футбол 2". Прямая трансляция начнется в 21:50. В повторе его можно посмотреть в пятницу в 11:20 на "Футбол 2" и в 16:00 на "Футбол 1". Трансляции игр Лиги Европы доступны к просмотру также на интернет-сервисе OLL.TV.

Смотрите, как "Заря" уступила "Браге" на своем поле в первом круге:

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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