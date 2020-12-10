"Брага" – "Заря" и другие матчи: расписание и результаты четверга в Лиге Европы

В четверг, 10 декабря, проходят матчи заключительного, шестого, тура группового раунда Лиги Европы, по итогам которых окончательно определятся участники 1/16 финала турнира. Ниже – расписание всех поединков дня, обновляемые результаты и турнирные таблицы. Трансляции игр Лиги Европы доступны к просмотру на сервисе OLL.TV.
Отметим, что, заняв третьи места в своих группах Лиги чемпионов, в 1/16 Лиги Европы пробились "Динамо" и "Шахтер". Для "Зари" же, досрочно потерявший шансы на плей-офф, сегодняшний матч с "Брагой" – последний в нынешнем евросезоне.
Лига Европы. 6 тур. Четверг, 10 декабря
Группа G
22:00 "Брага" – "Заря"
ТВ: "Футбол 2"
22:00 "Лестер" – АЕК
Группа A
19:55 ЦСКА София – "Рома"
19:55 "Янг Бойз" – ЧФР "Клуж"
Группа B
19:55 "Рапид" Вена – "Мольде"
19:55 "Дандолк" – "Арсенал"
Группа C
19:55 "Хапоэль" Беэр-Шева – "Ницца"
19:55 "Байер" – "Славия" Прага
ТВ: "Футбол 3"
Группа D
19:55 "Лех" Познань – "Рейнджерс"
19:55 "Стандард" – "Бенфика"
Группа E
19:55 ПАОК – "Гранада"
19:55 ПСВ – "Омония"
Группа F
19:55 "Риека" – АЗ Алкмаар
19:55 "Наполи" – "Реал Сосьедад"
ТВ: "Футбол 1"
Группа H
22:00 "Спарта" Прага – "Милан"
22:00 "Селтик" – "Лилль"
Группа I
22:00 "Вильярреал" – "Карабах"
22:00 "Маккаби" Тель-Авив – "Сивасспор"
Группа J
22:00 "Лудогорец" – ЛАСК
22:00 "Тоттенхэм" – "Антверпен"
ТВ: "Футбол 1"
Группа K
22:00 "Вольфсбергер" – "Фейеноорд"
22:00 "Динамо" Загреб – ЦСКА Москва
Группа L
22:00 "Слован" Либерец – "Црвена Звезда"
22:00 "Хоффенхайм" – "Гент"
Смотрите, как на неделе играли в ЛЧ "Динамо" и "Шахтер"
Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы
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