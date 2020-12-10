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"Брага" – "Заря" и другие матчи: расписание и результаты четверга в Лиге Европы

10 декабря, 11:24

Олег Люлька Олег Люлька

Сегодня 24 матчами завершается групповой турнир во втором по значимости еврокубке

В четверг, 10 декабря, проходят матчи заключительного, шестого, тура группового раунда Лиги Европы, по итогам которых окончательно определятся участники 1/16 финала турнира. Ниже – расписание всех поединков дня, обновляемые результаты и турнирные таблицы. Трансляции игр Лиги Европы доступны к просмотру на сервисе OLL.TV.

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Отметим, что, заняв третьи места в своих группах Лиги чемпионов, в 1/16 Лиги Европы пробились "Динамо" и "Шахтер". Для "Зари" же, досрочно потерявший шансы на плей-офф, сегодняшний матч с "Брагой" – последний в нынешнем евросезоне.

Лига Европы. 6 тур. Четверг, 10 декабря

Группа G

22:00 "Брага" – "Заря"
ТВ: "Футбол 2"

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22:00 "Лестер" – АЕК

Группа A

19:55 ЦСКА София – "Рома"

19:55 "Янг Бойз" – ЧФР "Клуж"

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Группа B

19:55 "Рапид" Вена – "Мольде"

19:55 "Дандолк" – "Арсенал"

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Группа C

19:55 "Хапоэль" Беэр-Шева – "Ницца"

19:55 "Байер" – "Славия" Прага
ТВ: "Футбол 3"

Группа D

19:55 "Лех" Познань – "Рейнджерс"

19:55 "Стандард" – "Бенфика"

Группа E

19:55 ПАОК – "Гранада"

19:55 ПСВ – "Омония"

Группа F

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19:55 "Риека" – АЗ Алкмаар

19:55 "Наполи" – "Реал Сосьедад"
ТВ: "Футбол 1"

Группа H

22:00 "Спарта" Прага – "Милан"

22:00 "Селтик" – "Лилль"

Группа I

22:00 "Вильярреал" – "Карабах"

22:00 "Маккаби" Тель-Авив – "Сивасспор"

Группа J

22:00 "Лудогорец" – ЛАСК

22:00 "Тоттенхэм" – "Антверпен"
ТВ: "Футбол 1"

Группа K

22:00 "Вольфсбергер" – "Фейеноорд"

22:00 "Динамо" Загреб – ЦСКА Москва

Группа L

22:00 "Слован" Либерец – "Црвена Звезда"

22:00 "Хоффенхайм" – "Гент"

Смотрите, как на неделе играли в ЛЧ "Динамо" и "Шахтер"

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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расписание результаты Лига Европы Заря Луганск Брага Португалия

Источник: Сегодня|Спорт

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