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Все участники плей-офф Лиги чемпионов и "перебежчики" в Лигу Европы

10 декабря, 00:05

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Групповой этап Лиги чемпионов завершился девятью матчами 9 декабря

Элитный еврокубковый турнир уходит на зимнюю паузу. Узнавайте результаты среды в Лиге чемпионов. Определились 16 лучших команд по итогам групповой стадии, которые сыграют в 1/8 финала. Еще восемь коллективов с третьих мест в группах отправятся в Лигу Европы, а для восьми клубов евросезон закончился.

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В плей-офф Лиги чемпионов вышли по две лучшие команды из восьми квартетов: "Ювентус", "Барселона", "Реал", "Севилья", "Челси", "ПСЖ", "Лейпциг", "Боруссия" (Д), "Боруссия" (М), "Бавария", "Атлетико", "Манчестер Сити", "Порту", "Ливерпуль", "Аталанта", "Лацио".

Также Неймар сделал хет-трик в ворота "Истанбула", забив по 20 мячей в ЛЧ за "ПСЖ" и "Барсу".

В плей-офф Лиги Европы (в 1/16 финала) сыграют "Шахтер", "Динамо", "Краснодар", "Манчестер Юнайтед", "Брюгге", "Зальцбург", "Олимпиакос", "Аякс".

В среду вечером Салах обошел Джеррарда в списке лучших бомбардиров "Ливерпуля" в Лиге чемпионов.

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Завершили выступление в еврокубках, заняв последние места, "Ференцварош", "Зенит", "Локомотив", "Истанбул", "Ренн", "Марсель", "Мидтьюлланд", "Интер".

Смотрите обзор матча "Аякс" – "Аталанта":

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов онлайн

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