Одним абзацем. Что ждет "Шахтер" в Лиге Европы после яркой осени в ЛЧ

Следующего соперника в еврокубках дончане узнают уже во время жеребьевки в понедельник

Сегодня в Милане "Шахтер" сыграл вничью с "Интером" 0:0 и завершил свои выступления в Лиге чемпионов. После финального свистка переполняли противоречивые эмоции. Команда Луиша Каштру была на расстоянии одного точного удара от плей-офф турнира, но в то же время на последних минутах ложилась костьми ради 0:0. Если посмотреть на группу дончан, где был чемпион Испании "Реал", вице-чемпион Италии "Интер" и четвертая команда Германии "Боруссия" Менхенгладбах, то выход в 1/16 финала Лиги Европы, безусловно, является хорошим результатом. Но ведь "Шахтер" дважды переиграл этот самый "Реал", да и "Интеру" потрепал нервы. И после тех матчей казалось, что дончанам по силам выйти из группы. Тем не менее, после таких соперников на групповом этапе ЛЧ команде Каштру вряд ли стоит бояться кого-то на стадии 1/16 финала Лиги Европы. Тем более, у опытных футболистов команды благодаря вспышке коронавируса появились прыткие молодые конкуренты – Трубин, Бондарь, Корниенко. С такими кадрами чемпион Украины вполне может повторить достижение прошлого сезона и добраться как минимум до полуфинала Лиги Европы.

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Смотрите, как "Шахтер" играл с "Интером" в Милане

Все подробности в спецтеме "Шахтер" пробился в Лигу Европы

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