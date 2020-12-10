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"Брага" – "Заря": прогноз комментатора на матч Лиги Европы

10 декабря, 14:26

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов

Украинская команда имеет неплохие шансы не ударить в грязь лицом в Португалии

В четверг свой путь на групповой стадии Лиги Европы завершает бронзовый призер чемпионата Украины. На нашем сайте стартовал онлайн "Брага" – "Заря". Подопечные Виктора Скрипника в шестом туре сыграют на западе Европы.

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К сожалению, этот матч не повлияет на турнирное положение. "Заря", победив в двух предыдущих матчах АЕК и "Лестер", потеряла шансы на путевку в плей-офф. Хотя напоследок хлопнуть дверью, обыграв еще и "Брагу", которая обеспечила себя выходом из группы, было бы отлично – для уверенности в своих силах и с точки зрения престижа.

Тем более, кажется, что луганчане набрали форму, имеют серию из пяти матчей без поражений и четырех побед, начали стабильно забивать. А "Брага", вероятно, сыграет существенно разбавленным составом. Последний матч чемпионата она проиграла "Белененсешу" (1:2), а впереди ее ждут поединки Кубка страны и Кубка лиги.

Первая встреча этих команд в Запорожье была проиграна "Зарей" (1:2), хотя в 2018-м луганчане проходили этого соперника в квалификации Лиги Европы за счет большего количества голов на выезде (1:1 и 2:2). По сравнению с матчем недельной давности, в этот раз команде Скрипника готовы помочь восстановившийся Хомченовский и отбывший дисквалификацию Вернидуб. Цвек, по-прежнему, – вне игры.

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Успешнее сыграет та команда, которая окажется хотя бы чуть более мотивированнее соперника. По идее, "Заря" не проиграет.

Напомним расписание и результаты четверга в Лиге Европы.

Вспомним, как неделю назад "Заря" обыграла "Лестер" в Запорожье:

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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