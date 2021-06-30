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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Мог бы пробежать весь Херсон: Караваев стал игроком матча Швеция – Украина

Александр Трикиша Александр Трикиша
30 июня, 01:54
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Главным двигателем сборной Украины в матче против Швеции стал Александр Караваев. его энергии хватило, чтобы отрабатывать в обороне и помогать в атаке
Караваев стал игроком матча Швеция - Украина
Караваев стал игроком матча Швеция - Украина / Фото: Reuters

Защитник сборной Украины Александр Караваев стал игроком матча против Швеции в 1/8 финала Евро-2020. Наш футболист пробежал 13 400 метров за 120 минут встречи! Видео голов и обзор матча Швеция – Украина есть на нашем сайте.

Читайте также: Украина против Англии и другие пары: расписание 1/4 финала Евро-2020

Уроженец Херсона за матч пробежал больше, чем самая длинная улица его родного города. Длина улицы Херсонской составляет около 11,3 тысячи метров.

Ранее мы опубликовали дикие танцы в раздевалке сборной Украины после победы над Швецией. В раздевалке сборной Украины настоящий праздник! Наша команда обыграла шведов и вышла в четвертьфинал Евро-2020. По такому случаю Роман Яремчук устроил танцы в раздевалке.

Ранее мы писали, что украинский фанат прорвался на поле, чтобы поздравить сборную с выходом в 1/4 финала Евро. Болельщик первым поздравил нашу команду с выходом в четвертьфинал Евро-2020. Фанат выскочил на поле и немного погонял стюардов, пока его не скрутили и увели.

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D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Португалия
3
7:6
4
3
Германия
3
6:5
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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