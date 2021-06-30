Мог бы пробежать весь Херсон: Караваев стал игроком матча Швеция – Украина

Главным двигателем сборной Украины в матче против Швеции стал Александр Караваев. его энергии хватило, чтобы отрабатывать в обороне и помогать в атаке

Караваев стал игроком матча Швеция - Украина / Фото: Reuters

Защитник сборной Украины Александр Караваев стал игроком матча против Швеции в 1/8 финала Евро-2020. Наш футболист пробежал 13 400 метров за 120 минут встречи! Видео голов и обзор матча Швеция – Украина есть на нашем сайте.

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Уроженец Херсона за матч пробежал больше, чем самая длинная улица его родного города. Длина улицы Херсонской составляет около 11,3 тысячи метров.

Ранее мы опубликовали дикие танцы в раздевалке сборной Украины после победы над Швецией. В раздевалке сборной Украины настоящий праздник! Наша команда обыграла шведов и вышла в четвертьфинал Евро-2020. По такому случаю Роман Яремчук устроил танцы в раздевалке.

Ранее мы писали, что украинский фанат прорвался на поле, чтобы поздравить сборную с выходом в 1/4 финала Евро. Болельщик первым поздравил нашу команду с выходом в четвертьфинал Евро-2020. Фанат выскочил на поле и немного погонял стюардов, пока его не скрутили и увели.