Міг би пробігти весь Херсон: Караваєв став гравцем матчу Швеція – Україна

Головним двигуном збірної України в матчі проти Швеції став Олександр Караваєв. його енергії вистачило, щоб відпрацьовувати в обороні і допомагати в атаці

Караваєв став гравцем матчу Швеція - Україна / Фото: Reuters

Захисник збірної України Олександр Караваєв став гравцем матчу проти Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020. Наш футболіст пробіг 13 400 метрів за 120 хвилин зустрічі! Відео голів та огляд матчу Швеція – Україна є на нашому сайті.

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Уродженець Херсона за матч пробіг більше, ніж найдовша вулиця його рідного міста. Довжина вулиці Херсонської становить близько 11,3 тисячі метрів.

Раніше ми опублікували дикі танці в роздягальні збірної України після перемоги над Швецією. У роздягальні збірної України справжнє свято! Наша команда обіграла шведів і вийшла в чвертьфінал Євро-2020. З такої нагоди Роман Яремчук влаштував танці в роздягальні.

Раніше ми писали, що український фанат прорвався на поле, щоб привітати футбольну збірну з виходом до 1/4 фіналу Євро. Вболівальник першим привітав нашу команду з виходом до чвертьфіналу Євро-2020. Фанат вискочив на поле і трохи поганяв стюардів, поки його не скрутили і повели.