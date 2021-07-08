Ярмоленко упал и отжался на песке у ног жены-красотки

Супруга лидера украинской сборной похвасталась ярким бикини, а сам Андрей Ярмоленко не забывает о спорте даже на пляже – как отдыхает в Черногории вингер Вест Хэма

Инна Ярмоленко и Андрей у ее ног / Фото: Instagram

Андрей Ярмоленко после двух голов и двух результативных передач на Евро-2020 продолжает активно отдыхать с женой и друзьями в Черногории на берегу Адриатического моря.

Накануне вингер Вест Хэма, которого сманивают в Турцию, сыграл на пляже в футбол с Сергеем Сидорчуком и Романом Безусом. А теперь решил подкачать бицепс, отжимаясь на песке.

В положении "упал, отжался!" прямо у ног жены Инны, которая в этот момент лежала под зонтом, Андрея Ярмоленко сфотографировала супруга Сергея Сидорчука Анна, которая и выложила снимок в сториз.

Тем временем Инна Ярмоленко покрасовалась перед фолловерами в ярком желтом бикини, собрав море комплиментов от подписчиков: "Горячая мамочка", "Фигура – огонь!", "Красотища!"

Ранее мы писали, что Галатасарай предлагает Ярмоленко 2,5 млн евро в год, Фенербахче – 3 млн, притом что в Вест Хэме его годовая зарплата чистыми составляет 3,5 млн евро. Но в Англии Андрей практически не играет, потому в новом сезоне мы вполне можем увидеть его в новом клубе.

Как показал чемпионат Европы, 31-летний Ярмоленко еще на многое способен.