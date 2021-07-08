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Ярмоленко впав і відтиснувся на піску біля ніг дружини-красуні

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
8 липня, 16:27
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Дружина лідера української збірної похвалилася яскравим бікіні, а сам Андрій Ярмоленко не забуває про спорт навіть на пляжі – як відпочиває в Чорногорії вінгер Вест Хема
Інна Ярмоленко і Андрій біля її ніг
Інна Ярмоленко і Андрій біля її ніг / Фото: Instagram

Андрій Ярмоленко після двох голів і двох результативних передач на Євро-2020 продовжує активно відпочивати з дружиною і друзями в Чорногорії на березі Адріатичного моря.

Напередодні вінгер Вест Гема, якого заманюють до Туреччини, зіграв на пляжі в футбол з Сергієм Сидорчуком та Романом Безусом. А тепер вирішив підкачати біцепси, відтискаючись на піску.

У положенні "впав, відтиснувся!" безпосередньо біля ніг дружини Інни, яка в цей момент лежала під парасолькою, Андрія Ярмоленка сфотографувала дружина Сергія Сидорчука Анна, яка і виклала знімок в сторіз.

Тим часом Інна Ярмоленко похизувалась перед фоловерам яскравим жовтим бікіні, зібравши море компліментів від підписників: "Гаряча матуся", "Фігура – вогонь!", "Краса!"

Раніше ми писали, що Галатасарай пропонує Ярмоленку 2,5 млн євро на рік, Фенербахче – 3 млн, притому що у Вест Гемі його річна зарплата чистими становить 3,5 млн євро. Але в Англії Андрій майже не грає, тому в новому сезоні ми цілком можемо побачити його в новому клубі.

Як засвідчив чемпіонат Європи, 31-річний Ярмоленко ще багато на що здатний.

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3
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#
Команда
І
Г
О
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9
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6
3
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3
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3
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0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
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Угорщина
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