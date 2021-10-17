Стычка тренеров и жуткая травма Ковальца: Ворскла выиграла рубку с Александрией

Арбитр удалил Максимова и ассистента главного тренера Александрии, Ковалец сломался, а Ворскла в итоге добыла победу со счетом 2:1
Александрия - Ворскла - 1:2 / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"
Полтавская Ворскла в гостевом матче 11-го тура УПЛ обыграла Александрию 2:1 и вышла на третье место в турнирной таблице, обойдя Днепр-1.
Александрия – Ворскла – 1:2
Голы: Калюжный, 53 – Рангел, 13, 39
Удаление: Кожушко (76, Александрия, второе предупреждение)
ВИДЕО ГОЛОВ
ВИДЕО УДАЛЕНИЯ КОЖУШКО
Александрия не только проиграла, но и потеряла своего лидера – Кирилла Ковальца. В середине первого тайма он неудачно приземлился на газон после верховой борьбы за мяч с Александром Скляром, получив травму колена. Сына экс-звезды Динамо Сергея Ковальца с поля уносили на носилках. Судя по всему, из игры полузащитник выбыл надолго.
Отметим, что Александрия доигрывала матч с Ворсклой в меньшинстве – на 76-й минуте был удален Кожушко.
Тогда же арбитр Николай Балакин удалил из технической зоны ассистента главного тренера Александрии Сергея Лактионова и наставника Ворсклы Юрия Максимова. Между Лактионовым и Максимовым произошла стычка, но до драки не дошло.
1
11
9
2
0
29
3
26
29
Забитые
29
Пропущеные
3
Разница
26
Результаты последних матчей:
В
Н
В
В
В
2
11
8
2
1
29
6
23
26
Забитые
29
Пропущеные
6
Разница
23
Результаты последних матчей:
В
Н
В
В
В
3
11
7
3
1
21
8
13
24
Забитые
21
Пропущеные
8
Разница
13
Результаты последних матчей:
В
В
В
В
Н
4
11
7
1
3
16
12
4
22
Забитые
16
Пропущеные
12
Разница
4
Результаты последних матчей:
В
В
П
В
П
5
11
6
2
3
23
15
8
20
Забитые
23
Пропущеные
15
Разница
8
Результаты последних матчей:
П
В
В
В
Н
6
11
5
3
3
11
9
2
18
Забитые
11
Пропущеные
9
Разница
2
Результаты последних матчей:
П
Н
В
П
В
7
11
5
2
4
13
16
-3
17
Забитые
13
Пропущеные
16
Разница
-3
Результаты последних матчей:
Н
П
П
В
Н
8
11
5
1
5
11
14
-3
16
Забитые
11
Пропущеные
14
Разница
-3
Результаты последних матчей:
В
В
В
Н
П
9
10
3
3
4
9
12
-3
12
Забитые
9
Пропущеные
12
Разница
-3
Результаты последних матчей:
Н
П
П
В
В
10
10
3
2
5
8
12
-4
11
Забитые
8
Пропущеные
12
Разница
-4
Результаты последних матчей:
В
П
П
Н
В
11
10
3
2
5
7
16
-9
11
Забитые
7
Пропущеные
16
Разница
-9
Результаты последних матчей:
П
В
П
В
П
12
10
2
2
6
9
18
-9
8
Забитые
9
Пропущеные
18
Разница
-9
Результаты последних матчей:
П
Н
П
П
В
13
10
1
4
5
6
12
-6
7
Забитые
6
Пропущеные
12
Разница
-6
Результаты последних матчей:
Н
П
П
П
Н
14
11
1
3
7
7
19
-12
6
Забитые
7
Пропущеные
19
Разница
-12
Результаты последних матчей:
П
П
В
Н
П
15
10
1
3
6
11
24
-13
6
Забитые
11
Пропущеные
24
Разница
-13
Результаты последних матчей:
П
Н
П
Н
Н
16
11
1
1
9
13
27
-14
4
Забитые
13
Пропущеные
27
Разница
-14
Результаты последних матчей:
П
П
П
П
В