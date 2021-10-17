Стычка тренеров и жуткая травма Ковальца: Ворскла выиграла рубку с Александрией

Арбитр удалил Максимова и ассистента главного тренера Александрии, Ковалец сломался, а Ворскла в итоге добыла победу со счетом 2:1

Александрия - Ворскла - 1:2 / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

Полтавская Ворскла в гостевом матче 11-го тура УПЛ обыграла Александрию 2:1 и вышла на третье место в турнирной таблице, обойдя Днепр-1.

Александрия – Ворскла – 1:2

Голы: Калюжный, 53 – Рангел, 13, 39

Удаление: Кожушко (76, Александрия, второе предупреждение)

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ВИДЕО ГОЛОВ

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ВИДЕО УДАЛЕНИЯ КОЖУШКО

Александрия не только проиграла, но и потеряла своего лидера – Кирилла Ковальца. В середине первого тайма он неудачно приземлился на газон после верховой борьбы за мяч с Александром Скляром, получив травму колена. Сына экс-звезды Динамо Сергея Ковальца с поля уносили на носилках. Судя по всему, из игры полузащитник выбыл надолго.

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Отметим, что Александрия доигрывала матч с Ворсклой в меньшинстве – на 76-й минуте был удален Кожушко.

Тогда же арбитр Николай Балакин удалил из технической зоны ассистента главного тренера Александрии Сергея Лактионова и наставника Ворсклы Юрия Максимова. Между Лактионовым и Максимовым произошла стычка, но до драки не дошло.