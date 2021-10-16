Впереди только Динамо и Шахтер: два шедевра гренадеров Днепра-1 вывели команду на третье место чемпионата

Днепровская команда уверенно победила ковалевский Колос 2:0 и вплотную приблизилась к лидерам чемпионата

Матч 11-го тура УПЛ Днепр-1 - Колос / Фото: официальный сайт УПЛ

В субботнем матче 11-го тура чемпионата УПЛ Днепр-1 в "сухую" обыграл Колос со счетом 2:0.

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Первый тайм прошел с подавляющим преимуществом команды Игора Йовичевича: футболисты Днепра-1 нанесли пять ударов в створ ворот Колоса, в то время как ковалевцы ни разу не пробили в "рамку".

Счет в матче был открыт на 23-й минуте игры. Затяжная атака Днепра-1 завершилась пушечным ударом опорного хава Даниила Игнатенко – 1:0!

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Ничем не уступил по красоте первому голу второй забитый мяч днепрян. Довбик с филигранной точностью выполнил штрафной, словно не заметив ни стенки, ни вратаря – 2:0.

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Украинская Премьер-лига. 11 тур.

Днепр-1 – Колос – 2:0.

Голы: Игнатенко, 23, Довбик, 38.

Днепр-1: Кожокару – Н. Кравченко, Логинов, Сваток, Дубинчак – Игнатенко, Пихаленок (Билл, 90+3) – Назаренко (Чуже, 73), Джурасек (ди Франко, 73), Гуцуляк (Ярмолюк, 85) – Довбик.

Колос: Фесюн – Ром, Павловец, Новак, Чорноморец (Гаврыш, 82) – Чурко, Задоя (Милько, 59), Богданов, Ильин (Диего, 82), Костышин (Велетень, 62) – Ренан (Лысенко, 46).

Уверенная победа Днепра-1 позволила команде Йовичевича подняться на третью строчку в таблице чемпионата, по крайней мере до завтрашних результатов 11-го тура. А вот ковалевский Колос сохранил за собой 11-е место.