Попереду тільки Динамо і Шахтар: два шедевра гренадерів Дніпра-1 вивели команду на третє місце чемпіонату

Дніпровська команда впевнено перемогла ковалівський Колос 2:0 і впритул наблизилася до лідерів чемпіонату
Матч 11-го туру УПЛ Дніпро-1 - Колос / Фото: официальный сайт УПЛ
У суботньому матчі 11-го туру чемпіонату УПЛ Дніпро-1 в "суху" обіграв Колос з рахунком 2:0.
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Перший тайм пройшов з перевагою команди Ігора Йовічевіча: футболісти Дніпра-1 завдали п'ять ударів у ствір воріт Колоса, в той час як ковалівці жодного разу не пробили в "рамку".
Рахунок у матчі був відкритий на 23-й хвилині гри. Затяжна атака Дніпра-1 завершилася гарматним ударом опорного хава Данила Ігнатенко – 1:0!
Нічим не поступився за красою першому голу другий забитий м'яч дніпрян. Довбик з філігранною точністю виконав штрафний, немов не помітивши ні стінки, ні воротаря – 2:0.
Українська Прем'єр-ліга. 11 тур.
Дніпро-1 – Колос – 2:0.
Голи: Ігнатенко, 23, Довбик, 38.
Дніпро-1: Кожокару – Н. Кравченко, Логінов, Сваток, Дубінчак – Ігнатенко, Піхальонок (Білл, 90+3) – Назаренко (Чуже, 73), Джурасек (Ді Франко, 73), Гуцуляк (Ярмолюк, 85) – Довбик.
Колос: Фесюн – Ром, Павловець, Новак, Чорноморець (Гавриш, 82) – Чурко, Задоя (Мілько, 59), Богданов, Ільїн (Дієго, 82), Костишин (Велетень, 62) – Ренан (Лисенко, 46).
Упевнена перемога Дніпра-1 дозволила команді Йовічевіча піднятися на третю сходинку в таблиці чемпіонату, принаймні до завтрашніх результатів 11-го туру. А ось ковалівський Колос зберіг за собою 11-е місце.
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