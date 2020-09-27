Селезнев снова не забил: обзор "аграрного" дерби "Колос" – "Ингулец"

Команды из села Ковалевка и поселка Петрово поделили очки, сыграв в нулевую ничью

После поражения от "Риеки" на хорватском болоте, которое привело к вылету из Лиги Европы, сельский "Колос" не смог поднять себе настроение в чемпионате Украины. На своем новом стадионе в Ковалевке команда Руслана Костышина сыграла вничью в "аграрном" дерби с дебютантом Премьер-лиги "Ингульцом" из поселка Петрово Кировоградской области – 0:0. При этом звездный форвард "Колоса" Селезнев снова не забил, зато удостоился от арбитра желтой карточки.

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Обзор матча "Колос" – "Ингулец" (0:0)

"Колос" – "Ингулец" – 0:0

"Колос": Волынец – Кравченко, Новак, Максименко, Черноморец – Милько, Ориховский, Костышин (Исаенко, 62), Ильин (Смирный, 73), Морозко (Антюх, 62) – Селезнев (Лысенко, 73)

"Ингулец": Шуст – Балан, Ковалев, Павлов, Синегуб (Квасный, 41) – Запорожец (Белоцерковец, 86), Коваленко (Щедрый, 71), Лупашко, Козак (Мкомола, 71), Кучеренко – Сичинава (Мишуренко, 86)

Предупреждения: Селезнев – Лупашко, Квасный

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Напомним, по итогам четвертого тура чемпионата Украины турнирную таблицу возглавило "Динамо", обыгравшее "Минай" 4:0. По разнице мячей команда Мирчи Луческу опережает "Ворсклу".

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