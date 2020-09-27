Українська
$ 28,25
32,89

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Селезнев снова не забил: обзор "аграрного" дерби "Колос" – "Ингулец"

27 сентября, 22:35

Олег Люлька Олег Люлька

Команды из села Ковалевка и поселка Петрово поделили очки, сыграв в нулевую ничью

После поражения от "Риеки" на хорватском болоте, которое привело к вылету из Лиги Европы, сельский "Колос" не смог поднять себе настроение в чемпионате Украины. На своем новом стадионе в Ковалевке команда Руслана Костышина сыграла вничью в "аграрном" дерби с дебютантом Премьер-лиги "Ингульцом" из поселка Петрово Кировоградской области – 0:0. При этом звездный форвард "Колоса" Селезнев снова не забил, зато удостоился от арбитра желтой карточки.

Реклама

Обзор матча "Колос" – "Ингулец" (0:0)

"Колос" – "Ингулец" – 0:0
"Колос": Волынец – Кравченко, Новак, Максименко, Черноморец – Милько, Ориховский, Костышин (Исаенко, 62), Ильин (Смирный, 73), Морозко (Антюх, 62) – Селезнев (Лысенко, 73)
"Ингулец": Шуст – Балан, Ковалев, Павлов, Синегуб (Квасный, 41) – Запорожец (Белоцерковец, 86), Коваленко (Щедрый, 71), Лупашко, Козак (Мкомола, 71), Кучеренко – Сичинава (Мишуренко, 86)
Предупреждения: Селезнев – Лупашко, Квасный

"Колос" vs "Ингулец"
Реклама

"Колос" vs "Ингулец" / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

В тренде
"Бавария" вырвала у "Севильи" Суперкубок Европы, выиграв за год четыре трофея

Напомним, по итогам четвертого тура чемпионата Украины турнирную таблицу возглавило "Динамо", обыгравшее "Минай" 4:0. По разнице мячей команда Мирчи Луческу опережает "Ворсклу".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео голов чемпионат Украины Колос Ковалевка Ингулец

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Все результаты 3-го тура чемпионата Украины по футболу
Все результаты 3-го тура чемпионата Украины по футболуЧУ по футболу
Луческу расставил все точки над
Луческу расставил все точки над "і" в истории с КравцомФутбол
Перед уходом из
Перед уходом из "Динамо" Кравец вступил в перепалку с Луческу – СМИЧУ по футболу
Кравец разорвал контракт с
Кравец разорвал контракт с "Динамо" после разговора с Луческу и СуркисомЧУ по футболу
"Минай" – "Динамо": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Динамо" – "Львов": где и когда смотреть матч чемпионата УкраиныФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять