"Десна" оторвалась на "Рухе" за поражение в Лиге Европы: видео голов на "Гагарина"

После поражения от "Вольфсбурга" 0:2 и вылета из Лиги Европы "Десна" оторвалась на львовском "Рухе". В домашнем поединке четвертого тура чемпионата Украины черниговцы на своем стадионе имени Юрия Гагарина обыграли новичка Премьер-лиги со счетом 3:1. Таким образом "Десна" поднялась на четвертую строчку турнирной таблицы, дыша в спину "Шахтеру".
Обзор матча "Десна" – "Рух" (3:1)
"Десна" – "Рух" – 3:1
Голы: Тотовицкий, 13 (пен.), Дегтярев, 45, Будковский, 71 – Климчук, 30
"Десна": Паст – Конопля, Ермаков, Тамм, Мостовой (Полегенько, 90+2) – Гуцуляк (Шевцов, 90+2), Огиря, Домбровский, Мудрик (Калитвинцев, 61) – Тотовицкий (Старенький, 89) – Дегтярев (Будковский, 60)
"Рух": Бандура – Копина (Заставный, 41), Дуць, Парамонов, Глига – Брикнер (Калюжный, 61) – Мысык, Кухарук (Русин, 46), Мартынюк, Климчук (Б. Бойчук, 74) – Кухаревич (Эрнест, 74)
Предупреждения: Мостовой, Ермаков, Будковский, Конопля – Кухарук, Глига, Кухаревич, Мысык
Статистика матча "Десна" – "Рух" (3:1)
Напомним, накануне "Мариуполь" помог "Динамо" стать лидером чемпионата Украины. "Ворскла" уступила команде Мирчи Луческу первую строчку УПЛ после того, как на своем поле сыграла с азовцами вничью 0:0.
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