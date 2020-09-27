"Десна" оторвалась на "Рухе" за поражение в Лиге Европы: видео голов на "Гагарина"

Черниговская команда обыграла дома львовян и теперь дышит в спину "Шахтеру"

После поражения от "Вольфсбурга" 0:2 и вылета из Лиги Европы "Десна" оторвалась на львовском "Рухе". В домашнем поединке четвертого тура чемпионата Украины черниговцы на своем стадионе имени Юрия Гагарина обыграли новичка Премьер-лиги со счетом 3:1. Таким образом "Десна" поднялась на четвертую строчку турнирной таблицы, дыша в спину "Шахтеру".

Реклама

Обзор матча "Десна" – "Рух" (3:1)

"Десна" – "Рух" – 3:1

Голы: Тотовицкий, 13 (пен.), Дегтярев, 45, Будковский, 71 – Климчук, 30

"Десна": Паст – Конопля, Ермаков, Тамм, Мостовой (Полегенько, 90+2) – Гуцуляк (Шевцов, 90+2), Огиря, Домбровский, Мудрик (Калитвинцев, 61) – Тотовицкий (Старенький, 89) – Дегтярев (Будковский, 60)

"Рух": Бандура – Копина (Заставный, 41), Дуць, Парамонов, Глига – Брикнер (Калюжный, 61) – Мысык, Кухарук (Русин, 46), Мартынюк, Климчук (Б. Бойчук, 74) – Кухаревич (Эрнест, 74)

Предупреждения: Мостовой, Ермаков, Будковский, Конопля – Кухарук, Глига, Кухаревич, Мысык

Реклама

Статистика матча "Десна" – "Рух" (3:1)

В тренде Жена знаменитого футболиста за 10 млн заказала убийство мужа ради наследства

Напомним, накануне "Мариуполь" помог "Динамо" стать лидером чемпионата Украины. "Ворскла" уступила команде Мирчи Луческу первую строчку УПЛ после того, как на своем поле сыграла с азовцами вничью 0:0.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама