"Колос" стал жертвой хорватского болота. Второй украинский клуб вылетел из лиги Европы

Решающий мяч был забит в дополнительное время, а матч больше запомнится ужасным состоянием поля

"Колос" из Ковалевки провел второй матч в еврокубках. В матче третьего раунда квалификации Лиги Европы команда Руслана Костышина встречалась на выезде с хорватской "Риекой". Мы проводили онлайн матча "Риека" – "Колос" с подробным описанием всех ключевых моментов.

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Хорватский клуб на правах хозяина поля больше владел мячом, но особых дивидендов это команде не принесло. "Колос" грамотно оборонялся, а когда "Риеке" удавалось продавить нашу защиту, отлично на последнем рубеже играл вратарь Евгений Волынец.

Обзор 1-го тайма:

После перерыва "Риека" увеличила свое давление, но украинский клуб не собирался сдаваться. К тому же атакующим действиям мешал не совсем идеальный газон и разразившийся дождь.

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На последних минутах встречи гости упустили стопроцентный шанс открыть счет в матче, когда Евгений Селезнев с нескольких метров не попал по воротам, пытаясь пробить в падении. Женя долго не мог сдержать эмоции и намекал, что всему виной ужасные погодные условия и качество поля. Справедливости говоря, к концу основного времени из-за длительных осадков поле превратилось в болото.

тем не менее, определить победителя в основное время командам не удалось, поэтому нас ждали дополнительные полчаса. Правда, дождь в Хорватии даже не думал заканчиваться, поэтому не самый лучший газон и вовсе стал походить на болото. В таким условиях "Риеке" удалось затолкать мяч в ворота после очередного углового. "Колос" побежал отыгрываться, но как это можно было сделать, если мяч просто застревал в лужах?

тем не менее, украинцы не оставляли надежд отыграться и всеми силами шли в атаку по флангу, где хоть как-то можно было комбинировать. Но снова злую шутку с нашей командой сыграло качество поля. После одной из атак "Риеки" Волынец спокойно забирал мяч в руки, но мокрый мяч выскользнул из перчаток прямо в ноги игроку хорватского клуба. Тот сразу же в одно касание пробил по пустым воротам. Мяч еще предательски остановился на линии ворот, подарив надежду, но затем его добил в ворота Андрияшевич, установив окончательный счет.

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"Риека" – "Колос" – 2:0

Гол: Жоау Эшковал (102), Андрияшевич (115)

"Риека": Невистич, Цапан, Смолчич, Штефуль, Лончар, Мурич, Павичич (Куленович, 71), Велкоски (Жоау Эшковал, 90), Андрияшевич, Томечак (Распопович, 90), Гнезда-Черин (Лепиница, 99).

"Колос": Волынец, Гавриш, Новак, Емец, Петров (Ориховский, 109), Богданов, Кравченко, Задоя, Смирный (Костышин, 84), Антюх (Морозко, 90), Лысенко (Селезнев, 71).

Предупреждения: Кравченко (3), Задоя (37), Жоау Эшковал (102), Распопович (104), Богданов (105), Куленович (105), Штефуль (106).

Напомним, что сегодня ранее "Десна" проиграла дебютный матч в Лиге Европы и первой от Украины вылетела из Лиги Европы. Черниговцы достойно сражались с "Вольфсбургом", но всю игру сломало удаление Тамма.

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