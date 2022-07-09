Никто никуда не уходит. Ярославский рассказал о будущем Металлиста

Президент харьковского Металлиста впервые прокомментировал ситуацию с переходом Вадима Красникова, Александра Кучера и группы игроков в стан Днепра-1.

По словам бизнесмена, никого из менеджмента своего клуба он не отпускал. Металлист продолжит существование на футбольной карте страны и будет выступать в чемпионате Украины.

"Меня все интересует. Металлист и страна. Просто я не знаю, как ответить на ваш вопрос. Я еще раз говорю, я не знаю, как ответить на ваш вопрос по поводу футбола и всего остального. Я никого никуда не отпускал. Я еще раз говорю, я никого никуда не отпускал. Пока все.

Продолжаю ли я финансировать Металлист? Если вы сами все знаете касаемо перспектив, чего вы мне задаете этот вопрос. Вы ж видели результаты моего занятия Металлистом, один и второй раз.

Металлист будет жить, миллиард процентов. Со мной? Без меня он и не жил", – сказал Ярославский в интервью каналу Чистый подкаст.