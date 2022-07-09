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Ніхто нікуди не йде. Ярославський розповів про майбутнє Металіста

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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9 липня, 17:37
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Можливий перехід віце-президента харків'ян Вадима Краснікова разом із головним тренером та групою гравців у стан принципового суперника став темою номер один у футбольне міжсезоння
Ярославський продовжить фінансувати Металіст
Ярославський продовжить фінансувати Металіст / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент харківського Металіста вперше прокоментував ситуацію з переходом Вадима Краснікова, Олександра Кучера та групи гравців у стан Дніпра-1.

За словами бізнесмена, нікого з менеджменту клубу він не відпускав. Металіст продовжить існування на футбольній карті країни та виступатиме у чемпіонаті України.

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"Мене все цікавить. Металіст і країна. Просто я не знаю, як відповісти на ваше запитання. Я ще раз кажу, я не знаю, як відповісти на ваше запитання щодо футболу та всього іншого. Я нікого нікуди не відпускав. Я ще раз говорю, я нікого нікуди не відпускав. Поки все.

Чи продовжую я фінансувати Металіст? Якщо ви самі все знаєте про перспективи, чого ви мені ставите це питання. Ви ж бачили результати мого заняття Металістом один і другий раз.

Металіст житиме, мільярд відсотків. Зі мною? Без мене він і не жив", – сказав Ярославський в інтерв'ю каналу Чистий підкаст.

Олександр Ярославський президент Металіста
Олександр Ярославський президент Металіста

Додамо, що незважаючи на заяву Олександра Ярославського, головний тренер Металіста Олександр Кучер прибув до Дніпра-1. В останньому спарингу проти словенської Чадри (14:0) у складі дніпровської команди зіграли п'ять гравців харків'ян: Рибак, Гобунов, Порох, Сарапій та Картушов.

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Нагадаємо, у новому сезоні Металіст зіграє в українській Прем'єр-лізі. Старт чемпіонату заплановано на другу половину серпня.

Попри війну – футбол в Україні буде
Попри війну – футбол в Україні буде / Фото: Колаж: Сьогодні

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