Джокер Кривенцова помог Металлисту 1925 добыть третью подряд победу: видео голов

Мариуполь проиграл домашний матч Металлисту 1925 со счетом 1:2. Это поражение осложнило турнирное положение азовцев в чемпионате УПЛ
Гости набрали три очка в Мариуполе
Поединок между Мариуполем и Металлистом 1925 открыл субботнюю программу 11-го тура УПЛ.
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Уже в дебюте матча футболисты Мариуполя организовали гол в ворота Металлиста 1925. Атака левым флангом завершилась точным ударом Андрея Кулакова.
Команда Остапа Маркевича создала достаточно голевых моментов, чтобы увеличить счет в матче, но в итоге подвела реализация.
А во втором тайме более опытные харьковчане сумели сравнять счет. Мощный удар бразильца Марлисона на 72-минуте встречи достиг цели – 1:1.
Казалось, матч так и закончится с ничейным счетом, но гости на 90-й минуте вырвали волевую победу. Форвард Металлиста 1925 Зубков, который вышел на замену во втором тайме, ударом головой принес харьковчанам три очка.
Мариуполь – Металлист 1925 – 1:2
Голы: Кулаков, 3 – Марлисон, 72, Зубков, 90
Мариуполь: Кудрик – Стасюк, Драмбаев, Мампасси (Удод, 46), Меличенко – Чех – Кащук (Петерман, 84), Топалов (Свитюха, 60, Микитишин, 70), Мишнев, Очеретько (Спировский, 84) – Кулаков.
Металлист 1925: Сидоренко – Западня, Ткачук (Ермаков, 77), Габелок, Шершень – Крыськив (Задерака, 82), Голодюк (Ременюк, 71) – Батюшин, Фабиньо, Протасов (Савин, 82) – Марлисон (Зубков, 82).
ОБЗОР МАТЧА
После поражения Мариуполь остается на последнем месте в Премьер-лиге. Металлист закрепился в середине турнирной таблицы.
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