Джокер Кривенцова допоміг Металісту 1925 здобути третю поспіль перемогу: відео голів

Маріуполь програв домашній матч Металісту 1925 з рахунком 1:2. Ця поразка ускладнила турнірне становище азовців в чемпіонаті УПЛ

Гості набрали три очки в Маріуполі

Поєдинок між Маріуполем та Металістом 1925 відкрив суботню програму 11-го туру УПЛ.

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Уже в дебюті матчу футболісти Маріуполя організували гол у ворота Металіста 1925. Атака лівим флангом завершилася точним ударом Андрія Кулакова.

Команда Остапа Маркевича створила достатньо гольових моментів, щоб збільшити рахунок в матчі, але в підсумку підвела реалізація.

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А в другому таймі більш досвідчені харків'яни зуміли зрівняти рахунок. Потужний удар бразильця Марлісона на 72-хвилині зустрічі досяг мети – 1:1.

Здавалося, матч так і закінчиться з нічийним рахунком, але гості на 90-й хвилині вирвали вольову перемогу. Форвард Металіста 1925 Зубков, який вийшов на заміну в другому таймі, ударом головою приніс харків'янам три очки.

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Маріуполь – Металіст 1925 – 1:2

Голи: Кулаков, 3 – Марлісон, 72, Зубков, 90

Маріуполь: Кудрик – Стасюк, Драмбаєв, Мампассі (Удод, 46), Меліченко – Чех – Кащук (Петерман, 84), Топалов (Світюха, 60, Микитишин, 70), Мишньов, Очеретько (Спировський, 84) – Кулаков.

Металіст 1925: Сидоренко – Западня, Ткачук (Єрмаков, 77), Габелок, Шершень – Криськів (Задерака, 82), Голодюк (Ременюк, 71) – Батюшин, Фабіньо, Протасов (Савін, 82) – Марлісон (Зубков, 82).

ОГЛЯД МАТЧУ

Після поразки Маріуполь залишається на останньому місці в Прем'єр-лізі. Металіст закріпився в середині турнірної таблиці.