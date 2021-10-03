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Чернигов опять без еврокубков? Десна проиграла Заре ключевой матч

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
3 октября, 19:17
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Луганская Заря на своем поле обыграла черниговскую Десну со счетом 2:0. Благодаря этой победе команда Виктора Скрипника вплотную приблизилась к лидерам чемпионата
Матч 10-го тура чемпионата Украины Заря - Десна
Матч 10-го тура чемпионата Украины Заря - Десна / Фото: официальный сайт УПЛ

В соглавном поединке 10-го тура чемпионата Украины встречались соседи по турнирной таблице – Заря и Десна.

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Встреча началась атаками луганцев и уже на 6-й минуте Заря заработала право пробить пенальти. Вратарь черниговцев Литовка снес в своей штрафной Громова, который перехватил неудачную скидку Ковтуна. Ошибку своего защитника исправил голкипер Десны, парировавший удар Булецы.

Атакующий полузащитник Зари сумел реабилитироваться спустя несколько минут. Аллахьяр получил прострел с правого фланга в центре штрафной, накрутил почти полкоманды Десны и отдал пас на Булецу, который с левого фланга направил мяч под дальнюю штангу – 1:0.

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Игра проходила с преимуществом луганцев, которые больше контролировали мяч и наносили удары по воротам соперника.

Удвоить счет подопечные Скрипника сумели в средине второго тайма. На 69-й минуте Кочергин сыграл на Громова, который красиво убрал на замахе защитника "северян" и точно пробил в дальний угол – 2:0.

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Луганцы имели шансы довести счет до разгромного, но Шахаб и активный Громов свои моменты не реализовали.

Благодаря этой победе Заря довела свою беспроигрышную серию до семи матчей и вышла на четвертое место в турнирной таблице.

Черниговская Десна потерпела второе поражение подряд, но сохранила за собой седьмое место.

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

Заря – Десна – 2:0

Голы: Булеца, 19, Громов, 69

На 7-й минуте Сергей Булеца (Заря) не забил пенальти (вратарь).

Заря: Мацапура – Хомченовский, Цвек, Имереков, Фаворов – Назарина – Кочергин, Булеца, Кабаев – Аллахьяр, Громов.

Десна: Литовка – Картушов (Дегтярев, 86), Селин, Ковтун, Жук (Масалов, 76) – Домбровский, Арвеладзе (Юрченко, 76) – Калитвинцев, Завийский, Болбат – Безбородько (Будковский, 46)

Предупреждения: Хомченовский, 11, Цвек, 48, Снурницын, 90+4 – Литовка, 6, Болбат, 37, Будковский, 57

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