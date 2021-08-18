Букмекеры оценили шансы сельской команды отобрать очки у Динамо

Команда с Петрово откровенный аутсайдер матча с командой Мирчи Луческу. Букмекеры не видят препятствий перед киевским Динамо возглавить турнирную таблицу чемпионата

Динамо - Ингулец / Фото: официальный сайт УПЛ

Сегодня в Киеве состоится заключительный матч 4-го тура украинской Премьер-лиги между петровским Ингульцом и киевским Динамо. Поединок примет стадион Динамо имени В.Лобановского. Встреча начнется в 19:30. За онлайн-трансляцией матча Ингулец – Динамо можно следить у нас на сайте.

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Букмекеры уверены, что команда Мирчи Луческу без особых трудностей наберет очередные три очка. Коэффициент на победу "бело-синих" составляет 1.15. В то же время вероятность ничьи оценивается в 7.90. В то, что Ингулец сможет добыть историческую победу над чемпионом Украины веры почти нет, выиграть можно в 20 раз больше, чем сумма ставки.

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Напомним, после трех сыгранных туров киевляне занимают второе место в турнирной таблице, отставая от черниговской Десны на три балла. В случае победы динамовцев над Ингульцом, команда Мирчи Луческу выйдет на первое место.

Подопечные Сергея Лавриненко находятся на самом дне турнирной таблицы, все три предыдущих матча они проиграли своим соперникам с общим счетом 2:9.

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