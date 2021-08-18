19 августа 22:00
Рапид Вена --
Заря --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
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Букмекеры оценили шансы сельской команды отобрать очки у Динамо

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
18 августа, 17:45
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Команда с Петрово откровенный аутсайдер матча с командой Мирчи Луческу. Букмекеры не видят препятствий перед киевским Динамо возглавить турнирную таблицу чемпионата
Динамо - Ингулец
Динамо - Ингулец / Фото: официальный сайт УПЛ

Сегодня в Киеве состоится заключительный матч 4-го тура украинской Премьер-лиги между петровским Ингульцом и киевским Динамо. Поединок примет стадион Динамо имени В.Лобановского. Встреча начнется в 19:30. За онлайн-трансляцией матча Ингулец – Динамо можно следить у нас на сайте.

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Букмекеры уверены, что команда Мирчи Луческу без особых трудностей наберет очередные три очка. Коэффициент на победу "бело-синих" составляет 1.15. В то же время вероятность ничьи оценивается в 7.90. В то, что Ингулец сможет добыть историческую победу над чемпионом Украины веры почти нет, выиграть можно в 20 раз больше, чем сумма ставки.

Читайте также: Ингулец – Динамо: во сколько матч и где смотреть

Напомним, после трех сыгранных туров киевляне занимают второе место в турнирной таблице, отставая от черниговской Десны на три балла. В случае победы динамовцев над Ингульцом, команда Мирчи Луческу выйдет на первое место.

Подопечные Сергея Лавриненко находятся на самом дне турнирной таблицы, все три предыдущих матча они проиграли своим соперникам с общим счетом 2:9.

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Турнирная таблица

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Десна Десна Дес
4
4
0
0
9
2
7
12
Забитые 9
Пропущеные 2
Разница 7
Результаты последних матчей: В В В В
2
Динамо Динамо Дин
3
3
0
0
8
1
7
9
Забитые 8
Пропущеные 1
Разница 7
Результаты последних матчей: В В В
3
Шахтер Шахтер Шах
4
3
0
1
8
3
5
9
Забитые 8
Пропущеные 3
Разница 5
Результаты последних матчей: В П В В
4
Ворскла Ворскла Вор
4
2
2
0
9
4
5
8
Забитые 9
Пропущеные 4
Разница 5
Результаты последних матчей: Н В В Н
5
Днепр-1 Днепр-1 Дне
4
2
1
1
8
5
3
7
Забитые 8
Пропущеные 5
Разница 3
Результаты последних матчей: П В В Н
6
Александрия Александрия Але
4
2
1
1
4
3
1
7
Забитые 4
Пропущеные 3
Разница 1
Результаты последних матчей: Н В П В
7
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
4
2
0
2
5
6
-1
6
Забитые 5
Пропущеные 6
Разница -1
Результаты последних матчей: П В П В
8
Колос Колос Кол
3
1
2
0
2
1
1
5
Забитые 2
Пропущеные 1
Разница 1
Результаты последних матчей: Н В Н
9
Заря Заря Зар
4
1
1
2
7
5
2
4
Забитые 7
Пропущеные 5
Разница 2
Результаты последних матчей: Н П В П
10
Минай Минай Мин
3
1
1
1
2
3
-1
4
Забитые 2
Пропущеные 3
Разница -1
Результаты последних матчей: Н П В
11
Рух Рух Рух
4
1
1
2
4
6
-2
4
Забитые 4
Пропущеные 6
Разница -2
Результаты последних матчей: Н В П П
12
Черноморец Черноморец Чер
4
1
0
3
5
11
-6
3
Забитые 5
Пропущеные 11
Разница -6
Результаты последних матчей: В П П П
13
Верес Верес Вер
4
0
2
2
2
7
-5
2
Забитые 2
Пропущеные 7
Разница -5
Результаты последних матчей: Н П П Н
14
Львов Львов Льв
4
0
2
2
3
9
-6
2
Забитые 3
Пропущеные 9
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П Н
15
Мариуполь Мариуполь Мар
4
0
1
3
5
8
-3
1
Забитые 5
Пропущеные 8
Разница -3
Результаты последних матчей: П П П Н
16
Ингулец Ингулец Инг
3
0
0
3
2
9
-7
0
Забитые 2
Пропущеные 9
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П

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Команда
И
Г
О
1
Десна
4
9:2
12
2
Динамо
3
8:1
9
3
Шахтер
4
8:3
9
4
Ворскла
4
9:4
8
5
Днепр-1
4
8:5
7
6
Александрия
4
4:3
7
7
Металлист 1925
4
5:6
6
8
Колос
3
2:1
5
9
Заря
4
7:5
4
10
Минай
3
2:3
4
11
Рух
4
4:6
4
12
Черноморец
4
5:11
3
13
Верес
4
2:7
2
14
Львов
4
3:9
2
15
Мариуполь
4
5:8
1
16
Ингулец
3
2:9
0
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Среда, 18 августа
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