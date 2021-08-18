Букмекеры оценили шансы сельской команды отобрать очки у Динамо

Команда с Петрово откровенный аутсайдер матча с командой Мирчи Луческу. Букмекеры не видят препятствий перед киевским Динамо возглавить турнирную таблицу чемпионата
Динамо - Ингулец / Фото: официальный сайт УПЛ
Сегодня в Киеве состоится заключительный матч 4-го тура украинской Премьер-лиги между петровским Ингульцом и киевским Динамо. Поединок примет стадион Динамо имени В.Лобановского. Встреча начнется в 19:30. За онлайн-трансляцией матча Ингулец – Динамо можно следить у нас на сайте.
Букмекеры уверены, что команда Мирчи Луческу без особых трудностей наберет очередные три очка. Коэффициент на победу "бело-синих" составляет 1.15. В то же время вероятность ничьи оценивается в 7.90. В то, что Ингулец сможет добыть историческую победу над чемпионом Украины веры почти нет, выиграть можно в 20 раз больше, чем сумма ставки.
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Напомним, после трех сыгранных туров киевляне занимают второе место в турнирной таблице, отставая от черниговской Десны на три балла. В случае победы динамовцев над Ингульцом, команда Мирчи Луческу выйдет на первое место.
Подопечные Сергея Лавриненко находятся на самом дне турнирной таблицы, все три предыдущих матча они проиграли своим соперникам с общим счетом 2:9.
Турнирная таблица
1
4
4
0
0
9
2
7
12
Забитые
9
Пропущеные
2
Разница
7
Результаты последних матчей:
В
В
В
В
2
3
3
0
0
8
1
7
9
Забитые
8
Пропущеные
1
Разница
7
Результаты последних матчей:
В
В
В
3
4
3
0
1
8
3
5
9
Забитые
8
Пропущеные
3
Разница
5
Результаты последних матчей:
В
П
В
В
4
4
2
2
0
9
4
5
8
Забитые
9
Пропущеные
4
Разница
5
Результаты последних матчей:
Н
В
В
Н
5
4
2
1
1
8
5
3
7
Забитые
8
Пропущеные
5
Разница
3
Результаты последних матчей:
П
В
В
Н
6
4
2
1
1
4
3
1
7
Забитые
4
Пропущеные
3
Разница
1
Результаты последних матчей:
Н
В
П
В
7
4
2
0
2
5
6
-1
6
Забитые
5
Пропущеные
6
Разница
-1
Результаты последних матчей:
П
В
П
В
8
3
1
2
0
2
1
1
5
Забитые
2
Пропущеные
1
Разница
1
Результаты последних матчей:
Н
В
Н
9
4
1
1
2
7
5
2
4
Забитые
7
Пропущеные
5
Разница
2
Результаты последних матчей:
Н
П
В
П
10
3
1
1
1
2
3
-1
4
Забитые
2
Пропущеные
3
Разница
-1
Результаты последних матчей:
Н
П
В
11
4
1
1
2
4
6
-2
4
Забитые
4
Пропущеные
6
Разница
-2
Результаты последних матчей:
Н
В
П
П
12
4
1
0
3
5
11
-6
3
Забитые
5
Пропущеные
11
Разница
-6
Результаты последних матчей:
В
П
П
П
13
4
0
2
2
2
7
-5
2
Забитые
2
Пропущеные
7
Разница
-5
Результаты последних матчей:
Н
П
П
Н
14
4
0
2
2
3
9
-6
2
Забитые
3
Пропущеные
9
Разница
-6
Результаты последних матчей:
Н
П
П
Н
15
4
0
1
3
5
8
-3
1
Забитые
5
Пропущеные
8
Разница
-3
Результаты последних матчей:
П
П
П
Н
16
3
0
0
3
2
9
-7
0
Забитые
2
Пропущеные
9
Разница
-7
Результаты последних матчей:
П
П
П