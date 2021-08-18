Букмекери оцінили шанси сільської команди відібрати очки у Динамо

Команда з Петрового – відвертий аутсайдер матчу з підопічними Мірчі Луческу. Букмекери не бачать перешкод перед київським Динамо очолити турнірну таблицю чемпіонату

Динамо - Інгулець / Фото: официальный сайт УПЛ

Сьогодні в Києві відбудеться заключний матч 4-го туру української Прем'єр-ліги між Інгульцем з Петрового і київським Динамо. Поєдинок прийме стадіон Динамо імені Валерія Лобановського. Зустріч розпочнеться о 19:30. За онлайн-трансляцією матчу Інгулець – Динамо можна спостерігати у нас на сайті.

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Букмекери впевнені, що команда Мірчі Луческу без особливих труднощів набере чергові три очки. Коефіцієнт на перемогу "біло-синіх" становить 1.15. У той же час ймовірність нічиєї оцінюється в 7.90. У те, що Інгулець зможе здобути історичну перемогу над чемпіоном України віри майже немає, виграти можна в 20 разів більше, ніж сума ставки.

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Нагадаємо, після трьох зіграних турів кияни займають друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від чернігівської Десни на три бали. У разі перемоги динамівців над Інгульцем, команда Мірчі Луческу вийде на перше місце.

Підопічні Сергія Лавриненка знаходяться на самому дні турнірної таблиці, всі три попередні матчі вони програли своїм суперникам із загальним рахунком 2:9.

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Турнірна таблиця