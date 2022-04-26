Все ради Украины: Усик продаст NFT-токены перед боем с Джошуа

Украинский боксер готов выпустит и продать свою криптовалюту для помощи украинцам в войне с Россией

Александр Усик выпустит NFT-токены

В июле должен состояться долгожданный бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа. В прошлом году украинец выиграл у AJ, забрав чемпионские пояса WBO, WBA, IBF.

Теперь же украинец готовится к поединку на фоне войны в своей стране. В конце марта Усик покинул Украину, поскольку верит, что принесет стране больше пользы на ринге.

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Также накануне поединка боксер решил поддержать страну и в финансовом плане. Усик заявил, что выпустит 2000 уникальных NFT-токенов, средства от которых пойдут на помощь украинцам.

Криптовалюта будет выпущена на платформе Blockasset, а целью Александра является заработок более 1 миллиона долларов. Кроме того, Усик сообщил, что два билета на его бой с Джошуа будут разыграны между покупателями NFT.

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NFT (non-fundable token) – это вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален и не может быть обменян или замещен другим аналогичным токеном. Ранее Андрей Шевченко создал NFT для футбольной игры.