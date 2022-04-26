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Все ради Украины: Усик продаст NFT-токены перед боем с Джошуа

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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26 апреля, 18:52
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Украинский боксер готов выпустит и продать свою криптовалюту для помощи украинцам в войне с Россией
Александр Усик выпустит NFT-токены
Александр Усик выпустит NFT-токены

В июле должен состояться долгожданный бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа. В прошлом году украинец выиграл у AJ, забрав чемпионские пояса WBO, WBA, IBF.

Теперь же украинец готовится к поединку на фоне войны в своей стране. В конце марта Усик покинул Украину, поскольку верит, что принесет стране больше пользы на ринге.

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Также накануне поединка боксер решил поддержать страну и в финансовом плане. Усик заявил, что выпустит 2000 уникальных NFT-токенов, средства от которых пойдут на помощь украинцам.

Криптовалюта будет выпущена на платформе Blockasset, а целью Александра является заработок более 1 миллиона долларов. Кроме того, Усик сообщил, что два билета на его бой с Джошуа будут разыграны между покупателями NFT.

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NFT (non-fundable token) – это вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален и не может быть обменян или замещен другим аналогичным токеном. Ранее Андрей Шевченко создал NFT для футбольной игры.

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Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
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Шакур Стивенсон
Шакур Стивенсон
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Кэти Тейлор
Кэти Тейлор

vs.

Аманда Серрано
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Лучшие сборные мира:
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2
Бельгия Бельгия
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Франция Франция
1790
4
Аргентина Аргентина
1765
5
Англия Англия
1762
6
Италия Италия
1723
7
Испания Испания
1709
8
Португалия Португалия
1675
9
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1659
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