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Усик сделал Илону Маску космический подарок

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
27 сентября, 00:28
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Украинский боксер после сенсационной победы над Джошуа подарил Маску свою криптовалюту и костюм "космонавта", который принес ему удачу в Лондоне
Усик дарит Маску свою криптовалюту и костюм
Усик дарит Маску свою криптовалюту и костюм / Фото: Reuters, Instagram

Александр Усик – щедрая душа!

После победы над Энтони Джошуа украинский боксер отправил американскому миллиардеру-изобретателю Илону Маску презенты – свой NFT-токен и костюм космонавта JAXET – именно в таком Усик выходил на победный поединок с Эй-Джеем.

"Спасибо всем за поддержку! Идеальная ночь, чтобы выразить свое уважение Илону Маску и сделать ему особенный подарок – мой личный токен NFT и индивидуально разработанный костюм JAXET. Илон, чемпион зовет", – написал Усик в своем Twitter.

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Илон Маск
Илон Маск / Фото: Reuters

Отметим, что незадолго до боя с Джошуа Усик выпустил свою криптовалюту – NFT-токены. Невзаимозаменяемые токены – это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне, гарантирует оригинальность предмета и дает эксклюзивные права на него.

Усика и Джошуа ждет реванш
Усика и Джошуа ждет реванш / Фото: Reuters

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Добавим, что Усик хотел бы провести реванш с Джошуа на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Но, по словам Александра, для него место повторного боя не принципиально. "Хоть в космосе", – говорит украинец.

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