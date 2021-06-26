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Убил беременную любовницу и сбросил с моста: для боксера будут требовать смертную казнь

Елена Павлова Елена Павлова
26 июня, 19:21
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Прокуратура пока не решила, какое будет требовать наказание для Феликса Вердехо, а вот адвокат пуэрториканского бойца уверен, что это будет высшая мера
Феликс Вердехо и Кейшла Родригес
Феликс Вердехо и Кейшла Родригес / Фото: Reuters

Бывший соперник Василия Ломаченко на Олимпийских играх в Лондоне Феликс Вердехо обвиняется в похищении и убийстве любовницы Кейшлы Родригес. Но прокуроры, которые занимаются делом пуэрториканского боксера, пока уверены, какое наказание будут просить для бойца.

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В прокуратуре пока не приняли решение, будут ли они просить применить к спортсмену высшую меру наказания в Пуэрто-Рико – смертную казнь, сообщает BoxingScene. Однако адвокат Вердехо Дэвид Артур Рунке уверен, что для его подзащитного будут требовать смертную казнь, поэтому сейчас собирает команду защиты.

Феликс Вердехо. Фото: REUTERS/Murad Sezer
Феликс Вердехо. Фото: REUTERS/Murad Sezer

Вердехо обвиняется в похищении и убийстве беременной Кейшлы Родригес. Пуэрториканцу были предъявлены обвинения в угоне и похищении человека, которые повлекли за собой смерть, а также в убийстве девушки и ее нерожденного ребенка. По каждому из этих обвинений максимальным наказанием является смертная казнь.

Напомним, что 29 апреля Родригес не вышла на работу в одну из компаний по уходу за домашними животными. В тот же день ее тело было обнаружено в лагуне, недалеко от Сан-Хуана. Оказалось, что 27-летняя Кейшла Родригес была любовницей боксера несколько лет. В конце апреля она сообщила Феликсу, что беременна.

Боксер предложил девушке сделать аборт. Следующую встречу пара назначила на четверг, после чего Родригес уже никто не видел. По версии следствия, убийство произошло 27 апреля.

Вердехо договорился о встрече с Родригес у ее дома. 27-летний боец подождал, пока девушка села в его машину, после чего нанес ей несколько ударов кулаком по лицу, а затем сделал укол из шприца, в котором находилось неизвестное вещество, – пишет The Washington Post.

Боксер связал Родригес руки и ноги проволокой, привязал к ее телу блок, после чего выбросил с моста. На момент совершения убийства Родригес находилась на втором месяце беременности. При этом у Вердехо есть маленькая дочь в браке с Элиз Мари. Убийство Родригес уже вызвало массовые протесты в Пуэрто-Рико.

Боксер свою вину не признал. Следующее слушание по его делу состоится уже 27 сентября. Вердехо был боксером компании Top Rank. Последний бой Феликс провел в декабре 2020 года, уступив нокаутом будущему сопернику Ломаченко Масаеси Накатани.

Ранее мы писали, что молодой боксер умер после травмы на чемпионате мира.

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