Убив вагітну коханку і скинув з моста: для боксера вимагатимуть смертну кару

Прокуратура поки не вирішила, яке вимагатиме покарання для Фелікса Вердехо, а ось адвокат пуерториканського бійця впевнений, що це буде найвища міра

Фелікс Вердехо і Кейшла Родрігес / Фото: Reuters

Колишній суперник Василя Ломаченка на Олімпійських іграх в Лондоні Фелікс Вердехо звинувачується у викраденні і вбивстві коханки Кейшли Родрігес. Але прокурори, які займаються справою пуерториканського боксера, поки впевнені, яке покарання проситимуть для бійця.

Читайте також: Прив'язав до тіла коханки блок і кинув з моста: відомого боксера судять за вбивство

У прокуратурі поки не прийняли рішення, чи вони проситимуть застосувати до спортсмена вищу міру покарання в Пуерто-Ріко – смертну кару, повідомляє BoxingScene. Однак адвокат Вердехо Девід Артур Рунко впевнений, що для його підзахисного вимагатимуть смертну кару, тому зараз збирає команду захисту.

Фелікс Вердехо. Фото: REUTERS/Murad Sezer

Вердехо звинувачується у викраденні і вбивстві вагітної Кейшли Родрігес. Пуерториканцеві були пред'явлені звинувачення у викраденні і викраденні людини, які спричинили за собою смерть, а також у вбивстві дівчини і її ненародженої дитини. За кожним з цих звинувачень максимальним покаранням є страта.

Нагадаємо, що 29 квітня Родрігес не вийшла на роботу в одну з компаній по догляду за домашніми тваринами. Того ж дня її тіло було виявлено в лагуні неподалік Сан-Хуана. Виявилося, що 27-річна Кейшла Родрігес була коханкою боксера кілька років. Наприкінці квітня вона повідомила Феліксу, що вагітна.

Боксер запропонував дівчині зробити аборт. Наступну зустріч пара призначила на четвер, після чого Родрігес вже ніхто не бачив. За версією слідства, вбивство сталося 27 квітня.

Вердехо домовився про зустріч з Родрігес біля її будинку. 27-річний боєць почекав, поки дівчина сіла в його машину, після чого завдав їй декілька ударів кулаком по обличчю, а потім зробив укол зі шприца, в якому знаходилася невідома речовина, – пише The Washington Post.

Боксер зв'язав Родрігес руки і ноги дротом, прив'язав до її тіла блок, після чого викинув з моста. На момент скоєння вбивства Родрігес перебувала на другому місяці вагітності. При цьому у Вердехо є маленька дочка в шлюбі з Еліз Марі. Вбивство Родрігес вже викликало масові протести в Пуерто-Ріко.

Боксер свою провину не визнав. Наступне слухання у його справі відбудеться вже 27 вересня. Вердехо був боксером компанії Top Rank. Останній бій Фелікс провів в грудні 2020 року, поступившись нокаутом майбутньому супернику Ломаченка Масайосі Накатані.

Раніше ми писали, що молодий боксер помер після травми на чемпіонаті світу.