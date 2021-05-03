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Отказалась делать аборт: бывший соперник Ломаченко убил любовницу

3 мая, 11:29

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Боксер из Пуэрто-Рико Феликс Вердехо избавился от своей беременной любовницы, ее опознали лишь по татуировке, которую девушка сделала в честь любимого

Бывший соперник Василия Ломаченко на Олимпийских играх в Лондоне Феликс Вердехо подозревается в убийстве. Несколькими днями ранее его беременную подругу нашли мертвой.

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27-летняя Кеишла Родригес была любовницей боксера, их роман продолжался несколько лет. В конце апреля Кеишла сообщила Феликсу, что беременна. Партнер предложил девушке сделать аборт. Следующую встречу пара назначила на прошлый четверг, после чего Родригес уже никто не видел, сообщает BoxingScene.

После того как жертва села в автомобиль Вердехо, он ударил ее по лицу, а затем вместе с сообщником связал и перетащил в автомобиль к девушке. Вместе злоумышленники сбросили избитое и накаченное наркотиками тело беременной девушки с моста. На месте происшествия также обнаружены следы крови и гильза пистолета. Камеры видеонаблюдения, якобы, запечатлели момент сбрасывания Родригес в реку.

Полицейские сообщают, что тело Родригес опознали только благодаря татуировке в форме бриллианта, в честь боксера – его прозвище "Бриллиант".

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Феликс уже женат и у него есть ребенок.

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