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Невероятно! Бой за звание абсолютного чемпиона по боксу завершился вничью

Александр Трикиша Александр Трикиша
18 июля, 10:13
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Бой за четыре чемпионских пояса завершился ничьей. Джермелл Чарло и Брайан Карлос Кастаньо провели на ринге все 12 раундов, но так и не смогли доказать судьям свое преимущество
Джермелл Чарло и Карлос Кастаньо не выявили победителя
Джермелл Чарло и Карлос Кастаньо не выявили победителя / Фото: Reuters

Чемпион мира в первом среднем весе по версиям IBF, WBC и WBA Джермелл Чарло и обладатель титула WBO Брайан Карлос Кастаньо в Сан-Антонио сошлись на ринге в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

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Но за 12 раундов боксеры так и не смогли определить победителя, а судьи не увидели явного фаворита, поэтому зафиксировали ничью! Много ли поединков такого калибра заканчивались подобным результатом?

Чарло одержал на профессиональном ринге 34 победы при одном поражении и теперь еще имеет одну ничью в активе. Кастано одержал 17 побед, две ничьих и ни разу не проиграл.

Ранее мы писали, что на вечере Кличко украинец Митрофанов побил непобедимого нигерийца. Одолев единогласным решением судей африканца Рилливана Бабатунде, Дмитрий Митрофанов из Чернигова защитил чемпионский пояс WBO Oriental.

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