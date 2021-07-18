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На вечере Кличко украинец Митрофанов побил непобедимого нигерийца

Олег Люлька Олег Люлька
18 июля, 00:12
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Одолев единогласным решением судей африканца Рилливана Бабатунде, Дмитрий Митрофанов из Чернигова защитил чемпионский пояс WBO Oriental
Митрофанов оказался сильнее Бабатунде
Митрофанов оказался сильнее Бабатунде / Фото: K2 Promotions

В Киеве состоялся вечер бокса промоутерской компании братьев Кличко K2 Promotions, в главном поединке которого украинец Дмитрий Митрофанов одолел нигерийца Рилливана Бабатунде по прозвищу Babyface.

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Поединок прошел все 10 раундов и завершился победой Митрофанова единогласным решением судей – 99:91, 98:92, 99:90.

Таким образом 31-летний Дмитрий Митрофанов из Чернигова защитил пояс WBO Oriental.

Для соперника Митрофанова, 25-летнего Рилливана Бабатунде, поражение от украинца стало первым на профи-ринге. До этого у нигерийца было 13 побед, из которых 8 были добыты нокаутом.

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Отметим, что среди зрителей боя было немало селебритис, в частности, бывший чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик и футболист Роман Зозуля.

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