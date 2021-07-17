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Усик чуть не получил по голове от очень маленького "соперника" (видео)

Олег Люлька Олег Люлька
17 июля, 22:45
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Александр едва сумел увернуться от мячика, с которым решил побоксировать на корте – смотрите, как украинец готовится к главному бою своей жизни
Тренировка Усика перед Джошуа
Тренировка Усика перед Джошуа / Фото: Instagram

В ходе подготовки к бою с Энтони Джошуа Александр Усик провел необычное занятие для отработки точности удара и скорости реакции.

Для этого Усик использовал мячик, привязанный резинкой к его же голове.

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Задача попасть по такой маленькой мишени – не из простых. Но Усик с нею справлялся. При этом в одном из моментов мячик резко атаковал голову украинского боксера – тот едва успел увернуться!

Поединок Александра Усика с чемпионом мира в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа, по словам промоутера последнего Эдди Хирна, должен состояться 25 сентября на стадионе Тоттенхэма в Лондоне. Хотя контракт на бой все еще не подписан, ожидается, что арена будет заполнена и соберет 67 тысяч болельщиков.

Александр Усик vs Энтони Джошуа
Александр Усик vs Энтони Джошуа / Фото: Twitter

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При этом своим опытом перед боем с Энтони Джошуа с Александром Усиком намерен поделиться Владимир Кличко, четыре года назад на "Уэмбли" проигравший Эй-Джею нокаутом.

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