28 мая 22:00 Онлайн
Ливерпуль --
Реал --
1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
❗ Угроза котла на Донбассе 🎬 Канны 2022 🔥 Герои Сегодня ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости биатлона

Брали россиянок вместо украинок. Пидручный выступил против легионеров в сборной

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 мая, 13:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный раскритиковал политику главы Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака по приглашению российских спортсменов
Пидручный обвинил Брынзака во лжи
Пидручный обвинил Брынзака во лжи / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

Военное вторжение Российской Федерации в Украину вскрыла системные проблемы в отечественном биатлоне. Практика с приглашением готовых спортсменов из России и Беларуси себя не оправдала.

Читайте также: Украинская биатлонистка получила статус беженки в России

Реклама

В первый же день войны экс-россиянки покинули Украину, даже не осудив агрессию России.

Лидер мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный резко раскритиковал натурализацию в украинском биатлоне. Такая практика только закрывает возможности перед перспективными украинскими биатлонистами.

"Я против любой натурализации. В Норвегии, Франции, Германии выступают свои спортсмены, которые прошли путь от детской школы до профессионалов. Такой подход мне по душе.

Хотя к Даше Блашко у меня нет никаких вопросов. Она заслуженно в команде, доказала свое право на место в составе.

Но у нас хватало примеров, когда руководитель биатлонной федерации Владимир Брынзак привозил россиян невысокого уровня. Я даже не беру в расчет нынешнюю ситуацию, что кто-то уехал из Украины и молчит о войне.

Некоторых экс-россиянок мы больше не увидим в сборной Украины
Некоторых экс-россиянок мы больше не увидим в сборной Украины / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

Реклама

Просто людям обеспечивали хорошие условия и сразу брали в сборную, не особо проверяя в условиях конкуренции. Конечно, проще пригласить готового биатлониста, закрыть им дыры, чем растить своего, создавать условия в регионах.

Отсюда у нас сейчас кадровый дефицит. Украинским спортсменам не давали развиваться и они заканчивали бегать в 18−19 лет", – сказал Пидручный в интервью Zerkalo.

Дмитрий Пидручный
Дмитрий Пидручный / Фото: Facebook

Ранее Дмитрий Пидручный объяснил, почему не пошел на фронт. По мнению украинского биатлониста воевать должны подготовленные воины. Во время войны каждый должен быть полезен в своей сфере деятельности.

Дмитрий Пидручный продолжает службу в Национальной гвардии
Дмитрий Пидручный продолжает службу в Национальной гвардии / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Мировой спорт - за Украину!
Больше новостей
Наука и технологии
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Спортивные истории
Хочу еще
Лайфхаки на все случаи жизни
Больше новостей
Защищают Украину
Кто вступил в тероборону
Авто
Больше новостей
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Последние новости
Больше новостей
Кубок мира
Мужчины
1
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
984
2
Стурла Легрейд Стурла Легрейд
736
3
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
717
4
Ветле Шостад Кристиансен Ветле Шостад Кристиансен
708
5
Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
706
6
Тарьей Бё Тарьей Бё
601
7
Симон Дестьё Симон Дестьё
590
8
Бенедикт Долль Бенедикт Долль
557
9
Сиверт Гутторм Баккен Сиверт Гутторм Баккен
553
10
Эрик Лессер Эрик Лессер
535
Украинцы на Кубке мира
Мужчины
37
Дмитрий Пидручный
148
39
Антон Дудченко
126
60
Богдан Цымбал
64
70
Артем Прима
43
Кубок мира
Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
957
2
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
823
3
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
684
4
Ханна Эберг Ханна Эберг
661
5
CHEVALIER-BOUCHET Anais CHEVALIER-BOUCHET Anais
642
6
Дениз Херрманн Дениз Херрманн
589
7
Динара Алимбекова Динара Алимбекова
589
8
Жюстин Брезаз-Буше Жюстин Брезаз-Буше
581
9
Доротея Вирер Доротея Вирер
577
10
Маркета Давидова Маркета Давидова
560
Украинки на Кубке мира
41
Юлия Джима
153
46
Елена Билосюк (Пидгрушная)
103
53
Дарья Блашко
72
60
Валентина Семеренко
60
104
Анастасия Меркушина
4
Опрос
Лучшие боксеры мира
ТОП-10 вне зависимости от веса
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
27 - 4 - 0
Чемпионский бой Усика
Александр Усик
Александр Усик
23 июл.
23:00
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа

35

Возраст

32

191

Рост

198

198

Размах рук

208

100.3

Вес

108.6

19

Победы

24

68.4%

% нокаутов

91.7%

Опрос
Чемпионат мира
Тампере, Финляндия

13-29 мая

Расписание матчей
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2162К
2
Александр Усик Александр Усик
1720К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1633К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1120К
5
Владимир Кличко Владимир Кличко
990К
6
Элина Свитолина Элина Свитолина
866К
7
Андрей Лунин Андрей Лунин
564К
8
Дарья Белодед Дарья Белодед
508К
9
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
469К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Что атлеты пишут о войне
Рейтинг ФИФА
Лучшие сборные мира:
1
Бразилия Бразилия
1833
2
Бельгия Бельгия
1827
3
Франция Франция
1790
4
Аргентина Аргентина
1765
5
Англия Англия
1762
6
Италия Италия
1723
7
Испания Испания
1709
8
Португалия Португалия
1675
9
Мексика Мексика
1659
10
Нидерланды Нидерланды
1659
Какое место у Украины
Опрос
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Премьер-лига
Чемпионат Англии
1
Манчестер Сити Манчестер Сити
93
2
Ливерпуль Ливерпуль
92
3
Челси Челси
74
Ла Лига
Чемпионат Испании
1
Реал Реал
86
2
Барселона Барселона
73
3
Атлетико Атлетико
71
Бундеслига
Чемпионат Германии
1
Бавария Бавария
77
2
Боруссия Д Боруссия Д
69
3
Байер Байер
64
Серия А
Чемпионат Италии
1
Милан Милан
86
2
Интер Интер
84
3
Наполи Наполи
79
Лига 1
Чемпионат Франции
1
ПСЖ ПСЖ
86
2
Марсель Марсель
71
3
Монако Монако
69

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять