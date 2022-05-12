Украинская биатлонистка получила статус беженки в России

Екатерина Бех после начала войны покинула Украину и теперь собирает документы на российское гражданство

Екатерина Бех сбежала в Россию / Фото: Коллаж: Сегодня

Двукратная чемпионка мира по биатлону среди юниоров Екатерина Бех собирается сменить гражданство. Спортсменка сбежала в Россию после начала войны в Украине.

23-летняя Бех родилась в Хабаровском крае, в 2018 году получила украинский паспорт и представляла нашу страну на международных соревнованиях.

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Однако с начала войны биатлонистка не осудила действия России. Более того, она уехала в РФ, за что была исключена из состава украинской сборной.

Как сообщает телеграм-канал "Арена Урала", сейчас Бех находится в России в статусе беженки и собирает документы, чтобы получить российское гражданство.

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Ранее биатлонистка из Беларуси рассказывала, как российские войска расстреливали их в упор.

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